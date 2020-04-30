Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor... 9 maddelik rapor Başkan Erdoğan'ın masasında

Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelesi sürerken bir taraftan da normalleşme sürecine ilişkin adımlar atılıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 500 sayfalık bir rapor sunuldu.

9 konu başlığının yer aldığı raporda sağlıktan turizme, eğitimden maliyeye kadar tüm alınan ve alınacak tedbirlere yer verildi.

Hürriyet'te yer alan detaya göre; raporda pandemi öncesi, pandemi sırası ve sonrası dönemde yapılması gerekenler şu ifadelerle anlatıldı:

- Salgında personele psikososyal destek.- Vefat eden hasta yakınlarına destek.

- İşe devamsızlıklar takip edilecek.

- Riskli bölgeye seyahat edecekler için önlemleri anlatan materyaller dağıtılacak.

- Hijyen kurallarının toplumda alışkanlık haline getirilmesi sağlanacak.

- İş yerlerinde ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında pandemi planı yapılacak.

- Eğitim ve öğretim dönemine ara veren okullar açılmadan önceki dönemde detaylı şekilde temizlik yapılacak.

- Sağlık hizmetleri alanında eğitim alan öğrencilerin görevlendirilmesi sağlanacak.

- Hayvanlarda pandeminin önlenmesi ile ilgili tedbirler sürdürülecek.

Tedbirler işe yaradı

Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk koronavirüs vakasından sonra, bir kişinin 16 kişiye virüs bulaştırdığı ortaya çıkmıştı. Tedbirler alındıktan sonra bu sayının önce 6-7'ye, son günlerde ise 2 kişiye kadar gerilediği belirtildi. Bazı illerde bir kişinin virüs bulaştırma katsayısı 1,8'e indiği ifade edilirken, normalleşme adımlarının atılabilmesi için, bir kişinin virüsü bulaştırma katsayısının 1'in altına inmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Süreç 30 ilden başlayabilir

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Salgının kontrol altına alındığının bu oranlarla ortaya çıkacağını belirten uzmanlar, son bir haftada 30 civarındaki ildeki vaka sayılarının 0 ile 10 arasında kaldığını, kısıtlamaların gevşetilmesinin bu illerden başlatılabileceğine dikkat çekiyor.

Türkiye'deki vaka sayısının son günlerde gerilemesinin ise İstanbul'daki vaka sayılarının düşüşünden kaynaklandığını dile getiriyor. Salgının başında, Türkiye'deki her 100 vakanın 65'inin İstanbul'dan çıktığını, bu oranın son günlerde 58'e indiğini, Mayıs'ın ortasından sonra bu gerilemenin daha hızlı olacağı ifade edildi.

Yapılan projeksiyonlarda, 15-20 Mayıs arasında başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de vaka sayılarının normalleşme adımlarının atılması sonucunu ortaya çıkaracak sayılara ineceği hesaplanıyor. İspanya, İtalya ve Almanya gibi vakaların çok görüldüğü ülkelerdeki gevşetme politikaları da Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.

Bu ülkelerdeki adımların 2'nci bir dalgaya sebep olup olmayacağına bakılacak, Türkiye'nin atacağı her adım da koronavirüs konusunda 2'inci dalga riski dikkate alınarak belirlenecek.