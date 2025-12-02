Salgın sona erdi!

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, son vakanın ardından geçen 42 gün sonra Ebola virüsü hastalığı salgınının sona erdiğini ilan etti.

Son hastanın 19 Ekim 2025'te tedavi merkezinden taburcu edilmesinden bu yana geçen 42 günde yeni vaka bildirilmemesinin ardından bugün Kasai Eyaletindeki Ebola virüsü hastalığı salgınının sona erdiği ilan edildi.

Ülkenin Halk Sağlığı, Hijyen ve Sosyal Refah Bakanı Dr. Samuel Roger Kamba, "Hükümet adına ve virüsün bulaşma zincirinin kırıldığını doğrulayan tüm bilimsel ve operasyonel göstergeleri göz önünde bulundurarak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki 16'ncı Ebola salgınının resmen sona erdiğini ilan ediyorum." dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ortaklarının desteğiyle hızlı ve koordineli müdahalesi, sınırlı yol ve telekomünikasyon altyapısına sahip kırsal bir yerleşim olan Bulape Sağlık Bölgesi'ni etkileyen virüsün yayılmasını durdurmada çok önemli bir rol oynadı. Salgında toplam 64 vaka (53 doğrulanmış, 11 olası) ve 45 ölüm kaydedildi.

Toplamda 112 DSÖ uzmanı ve ön saflardaki müdahaleci, ulusal yetkililerin müdahaleyi hızla artırmasına ve sürdürmesine destek olmak üzere görevlendirildi ve sağlık çalışanlarını ve toplulukları korumak için 150 tondan fazla tıbbi malzeme ve ekipman teslim edildi.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Mohamed Janabi, "Bu Ebola salgınını üç ay içinde kontrol altına alıp sona erdirmek olağanüstü bir başarı. Ulusal yetkililer, ön saflardaki sağlık çalışanları, ortaklar ve topluluklar, ülkenin ulaşılması zor bölgelerinden birinde hız ve birlik içinde hareket etti." dedi.

Janabi, "DSÖ, müdahaleyi desteklemekten ve temiz sudan daha güvenli bakıma kadar, salgın sona erdikten uzun süre sonra bile toplulukları koruyacak daha güçlü sistemler bırakmaktan gurur duyuyor." diye ekledi.

Bir salgın sırasında ilk kez, daha güvenli ve hasta dostu bakımı desteklemek amacıyla Bulaşıcı Hastalık Tedavi Modülü (IDTM) olarak bilinen yenilikçi bir tedavi tesisi kuruldu.

Toplulukları ve sağlık çalışanlarını korumak için 47 bin 500'den fazla kişi Ebola'ya karşı aşılandı. Aşılama başlangıçta virüsle doğrulanan kişilerin temaslarını hedef aldı ve daha sonra Bulape ve çevresindeki topluluklara genişletildi.

Aşı İttifakı Gavi, Gavi tarafından finanse edilen küresel stoktan 48 binden fazla aşı dozunun hızla dağıtımını sağlayarak müdahalenin desteklenmesinde kilit bir rol oynadı. Bu destek ayrıca, Uluslararası Aşı Tedarik Koordinasyon Grubu'nun dozları önceden belirlemesini ve ülkede küçük bir stok bulundurmasını sağladı ve DSÖ ve Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa aşı faaliyetleri, temel soğuk zincir ve lojistik destek için teslimat finansmanı sağladı.

Müdahale zorlukları arasında, Bulape hastanesine klinik kullanım için güvenilir temiz su temininin olmaması da yer alıyordu. DSÖ ve ortakları, hastaneye borulu su sistemi ve halka açık musluklar kurdu ve bu sistem önümüzdeki yıllarda topluma temiz su sağlamaya devam edecek. Ayrıca, hastane ve diğer tesislerde uzun vadeli sağlık sistemi dayanıklılığını artırmak için yeniden yapılanma ve rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor.

Bu salgın, hastalığın 1976'da tespit edilmesinden bu yana ülkede görülen 16'ncı salgın oldu. Kasai Eyaleti'nde daha önce 2007 ve 2008 yıllarında salgınlar yaşanmıştı.

Ebola virüsü hastalığı, insanlarda nadir görülen ancak ciddi ve genellikle ölümcül bir hastalıktır. İnsandan insana bulaşma, Ebola hastası veya Ebola'dan ölmüş bir kişinin kanı veya vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla veya Ebola hastası veya Ebola'dan ölmüş bir kişinin vücut sıvılarıyla kirlenmiş nesneler ve yüzeyler yoluyla gerçekleşir.