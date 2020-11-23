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Aktüel Salgın döneminde "sanal müzelerin" sayısı artırılacak
Aktüel

Salgın döneminde "sanal müzelerin" sayısı artırılacak

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı: - "Türkiye'de 17 müzemizde sanal gezi yapılabilecek altyapıyı oluşturduk. Sanal müzelerimizin sayısını artıracağız"

Yeniakit Publisher
2020-11-23 11:11:25 -
Salgın döneminde "sanal müzelerin" sayısı artırılacak

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ilgi gören sanal müzelerin sayısının artırılacağını söyledi.

Nadide eserlere ev sahipliği yapan müzelerden 17'si, Kovid-19 sürecinde "https://sanalmuze.gov.tr" adresinden sanal ortamda ziyarete açıldı.

Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi, Ankara Cumhuriyet Müzesi, İzmir Efes Müzesi, Çanakkale Troya Müzesi, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Samsun Gazi Müzesi, Şanlıurfa Göbeklitepe Örenyeri, Ankara Etnoğrafya Müzesi, Antalya Müzesi, Çorum Boğazköy Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Gaziantep Zeugma Müzesi, Çorum, Şanlıurfa, Adana, Hatay ve Van müzeleri sanal ziyaret edilebiliyor.

Üç boyutlu olarak ziyaretçilere kapılarını açan müzelerde, camekanlı yapıların içinde muhafaza edilen nadide eserler net bir şekilde incelenebiliyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yazgı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde evlerinde karantinada olanların dış dünyaya daha çok ilgi duyduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bu dönemde sanal müze uygulamasını başlattığını anımsatan Yazgı, "Türkiye'de 17 müzemizde sanal gezi yapılabilecek altyapı oluşturduk. Sanal müzelerimizin sayısını artıracağız. Edirne ve diğer illerimizde de kültür hazinelerimizi de sanal uygulamaya koyabilir miyiz ya da daha farklı dijital uygulamalarla neler yapabileceğimiz anlamında çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

- "Dünyada kültür turizminde çok iyi yerlere geldik"

Sanal müzelerin yurt içi ve yurt dışından ilgi gördüğünü anlatan Yazgı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kültür hazinelerini, müzelerimizi, ören yerlerini daha iyi, hızlı ve güzel bir şekilde en teknolojik haliyle nasıl sunacağımızı da planlıyoruz. Pandemi sürecinde bir süre kapalı kaldıktan sonra bakanlığımızın belli genelgeleri çerçevesinde müzelerimizde hem sosyal mesafe hem de hijyen anlamında belli tedbirler aldık. Müzelerimiz ve ören yerlerimizde kapasiteleri belirledik. Ziyaretçi sayılarımıza göre, ziyaretçilerimize en sağlıklı şekilde gezinti ve ziyaret imkanı sağladık. İyi bir sınav verdik. Müzelerimizi ve ören yerlerimizi gezen ziyaretçilerimizden çok olumlu dönüşler alıyoruz. Eleştirilerle ilgili de hemen düzeltmeleri yapıyoruz. Bu dönemde Avrupa ve hatta dünyada kültür turizminde çok iyi yerlere geldik."




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