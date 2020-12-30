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Ekonomi Salgın döneminde çay satışı arttı
Ekonomi

Salgın döneminde çay satışı arttı

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk 3-4 ayında kurumun tarihinde hiç olmadık bir şekilde tüketiciye direkt ulaşabilen çay satışı yaptıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 11:19:00 -
Salgın döneminde çay satışı arttı

Alim, “Pandemi döneminde ilk 3-4 ayda tarihinde hiç olmadık bir şekilde tüketiciye direkt ulaşabilen çay satışı yaptık. Satışlarımız güzel geçti. İnşallah 2021 yılı da yine aynı şekilde devam eder. Mağazalarımızda 180 ton kuru çay satışı yapmış olduk. Beyaz çayı geçen sene 230 kilo satmıştık, bu sene 250 kilo sattık. Hatta beyaz çayda stoklarımız bitti sayılır” dedi. Alim, nisan ayında 500 kişinin iye alınacağını kaydetti.

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