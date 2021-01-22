Salgın döneminde bağışlar azaldı Camiler ısınamıyor bütçesi artırılsın

İbadethanelerin de kamusal alanlar olduğuna dikkati çeken Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, doğal gazı, kombisi bulunmayan, kaloriferleri bozuk camiler bulunduğunu belirterek, bu alanlardan sorumlu yerel yönetimlerin sorunları çözmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’de koronavirüs salgını ile mücadele amacıyla getirilen kısıtlamalar ibadethaneleri de yakından etkiledi. Pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda vatandaşların camilere alınması sebebiyle toplanan yardımlar önemli seviyede düştü. Kış aylarının da beklenenin altında soğuk geçmesi nedeniyle ibadethanelerde ısınma sorunları baş gösterdi. Vatandaşların bazıları camiler yerine evlerinde ibadetlerini yaparken, camiye gitmek isteyenler ise kat kat giyinmek zorunda kalıyor.

İbadethaneler kamusal alan!

Doğal gazı olmayan, kombileri, kaloriferleri çalışmayan , klimaları bozuk ibadethanelerin olmasının üzücü olduğuna dikkati çeken Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Kış mevsiminin en çetin günlerini yaşıyoruz. 2-3 ay daha soğuk havalara maruz kalacağımız malum. Hal böyle iken tüm kamu alanlarında olduğu gibi ibadethanelerimizin sorunları da artmaktadır. Salgın sürecinin de soğuk havalar ile birleşmesinin neticesinde ihtiyaçlar çoğalmaktadır. Camilerimizin temizliği, çevre düzenlemeleri, ısınma gibi temel sorunlarını cami görevlilerinin tek başına çözmeleri mümkün değildir. Sonuçta bu mekanlar yapısal alanlar. Kapısı, penceresi, halısı, müştemalatı, teknik cihazları, kaloriferleri, kombisi, muslukları, gibi tüm eşyaların bakımlarının yapılması, avlularımızın temizliği, yeşil alanlarının bakımı bir tek kişinin yapabileceği işler değildir. İbadethanelerimiz de kamusal alanlardır. Diğer kamu kuruluşlarının bu tür çalışmaları için bir çok insan görevlendirilmektedir. Ancak camilerimizin bu türden imkanları hâlâ yoktur” dedi.

Belediyeler destek olmalı

Özellikle mahalle aralarında bulunan cami ve mescitlerin ısınma problemlerinin hat safhada olduğunu tespit ettiklerini aktaran Ünal, şöyle devam etti: “Bunları duyunca üzülüyoruz ve yetkili makamlar ile görüşüp sorunların bir an önce çözülmesi için girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaş geliyor eksi 7 derecede namaz kılmaya, görevlimiz 2 kat kaban ile namaz kıldırmak zorunda kalıyor. Bunlar hoş durumlar değil. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu alandaki gösterdiği hassasiyet ve destekleri, yerel yönetimlerimizden de bekliyoruz. Ülkemizin en merkezi yerinde bulunan ibadethanelerimizden tutun da, en ücra köşesindeki mescitlerimize, yurtlarımıza, Kur’an kurslarımıza kadar her yerde tüm faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak hepimizin görevidir. Yerel yönetimler mahallerinde bulunan mekanların sorunlarına fazlasıyla hakimdirler. İşte bizde buradan seslenmek istiyoruz, kıymetli belediye başkanları, değerli belediye yetkililerimiz; din görevlilerinden sizlere gelen talepleri görmezden gelmeyin. Bu talepleri karşılayın ve çözüme kavuşturun. Şu günlerde ısınma giderleri ve temizlik en büyük sorunumuzdur. Muhtarlarımıza ve cami dernek başkanlarımıza da büyük sorumluluklar düşmektedir. Namaz kılmaya gittikleri mekanların sorunlarını lütfen belediye yetkililerine iletin. İletin ki onlar da bilmiyoruz, duymadık diyemesinler. İçişleri Bakanlığımız ile bu konuda sürekli görüşme halindeyiz. Bizlere gelen bilgi, talep ve önerileri yetkililere iletiyoruz. Fakat sorunun çözümü yerel yönetimlerdir.”