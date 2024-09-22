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Dünya Salgın büyüyor: Ölü sayısı 370’e çıktı
Dünya

Salgın büyüyor: Ölü sayısı 370’e çıktı

Yeniakit Publisher
2024-09-22 16:45:00 -
Salgın büyüyor: Ölü sayısı 370’e çıktı

Sudan'daki kolera salgını hızlıca yayılıyor. Salgın nedeniyle bilanço ağırlaşıyor, hayatını kaybedenlerin sayısı 370'e yükseldi.

Sudan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkedeki kolera vakası sayısının 12 bin 201'e çıktığı ifade edildi. Açıklamada, kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 370'e yükseldiği belirtildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

KOLERA NEDİR?

Kolera, Vibrio Cholerae bakterisinin neden olduğu, ani başlangıçlı bol sulu ishalle seyreden bir bağırsak enfeksiyonu olarak biliniyor. Bakteri vücuda alındıktan sonra semptomların gelişmesi birkaç saat ila 5 gün sürebilir, tipik olarak 2-3 gün içinde ortaya çıkar. Enfeksiyon çoğunlukla hafif veya belirtisiz seyreder ama bazen çok şiddetli de olabilir. Yaklaşık olarak %5-10 kişide bol sulu ishal (pirinç suyu gibi), kusma, bacak krampları, huzursuzluk ve sinirlilik, kalp atışında hızlanma, kan basıncında düşme, cilt elastikiyetinin kaybı, ani gelişen böbrek yetmezliğiyle karakterize ağır tablo gelişir. Bu hastalarda vücut sıvısının hızlı kaybı dehidratasyon ve şokla sonuçlanır. Tedavi edilmezse saatler içinde hasta kaybedilir.

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