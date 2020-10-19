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Aktüel Salgın boyunca ‘askıda organik yumurta’
Aktüel

Salgın boyunca ‘askıda organik yumurta’

Erzurum'da organik yumurta üreticisi Özhan Ceylan, ihtiyaç sahibi aileler için askıda organik yumurta kampanyası başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:10:00 -
Salgın boyunca ‘askıda organik yumurta’

Aziziye ilçesinin Adaçay Mahallesi'nde üretim yapan Ceylan, ürettiği yumurtaları sağlık personeline de indirimli satıyor. Kentin Yoncalık Caddesi'ndeki satış mağazasına gelen ihtiyaç sahipleri ile muhtarların gönderdiği ailelere, ücretsiz yumurta veren Ceylan, salgın döneminde insanların ekonomik olarak da çeşitli sıkıntılar yaşadığını belirterek "Ekmeğe muhtaç yoksul aile ve insanlar var, askıda ekmeğe giden ailelerimize biz de yumurtamızla destek olmaya çalıştık. Salgın boyunca da desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Ceylan, askıda organik yumurta projesini duyan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın da 30 bin yumurta hediye ederek kampanyaya katıldığını söyledi.

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