Salgın boyunca ‘askıda organik yumurta’

Aziziye ilçesinin Adaçay Mahallesi'nde üretim yapan Ceylan, ürettiği yumurtaları sağlık personeline de indirimli satıyor. Kentin Yoncalık Caddesi'ndeki satış mağazasına gelen ihtiyaç sahipleri ile muhtarların gönderdiği ailelere, ücretsiz yumurta veren Ceylan, salgın döneminde insanların ekonomik olarak da çeşitli sıkıntılar yaşadığını belirterek "Ekmeğe muhtaç yoksul aile ve insanlar var, askıda ekmeğe giden ailelerimize biz de yumurtamızla destek olmaya çalıştık. Salgın boyunca da desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Ceylan, askıda organik yumurta projesini duyan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın da 30 bin yumurta hediye ederek kampanyaya katıldığını söyledi.