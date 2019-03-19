0553 313 94 23

Şalgam suyu kanserden koruyor

Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Dr.

19 Mart 2019 Salı 15:29
Şalgam suyu kanserden koruyor

Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Dr. Ender Saraç, milli içeceklerden biri haline gelen şalgam suyunun hem kanserden koruduğunu hem de kalp ve damar sağlığı için faydalı olduğunu söyledi.


Dr. Ender Saraç, Sağlık Festivali için geldiği Adana’da şalgam suyunun şifa kaynağı olduğunu belirtti. Şalgam suyunun artık Adana’dan çıktığını, ülkemizin her yerinde bulunan milli bir içecek haline geldiğini ifade eden Dr. Saraç, A, B ve C vitaminlerini içeren şalgam suyunun, cilt için de çok faydalı özelliği bulunduğunu söyledi. İçerisinde bir cins laktik asit barındıran şalgam suyunun, et, kebap, ağır yağlı yiyeceklerin hazmedilmesine yardımcı olduğunu vurgulayan Saraç, "Şalgam suyu aynı zamanda çok iyi bir probiyotik. Tıpkı yoğurt, boza, kombu çayı ve tarhana çorbası gibi. Yani şalgam suyu bağırsaklarımızdaki zararlı bakterileri yok edip onun yerine probiyotik etki yapıyor. Ev yapımı turşu ve özellikle şalgam suyu Adanamızın ülkemize kazandırdığı müthiş şifalı bir içecek" dedi.


Bunların yanında şalgam suyunun kan yapıcı etkisi bulunduğunu söyleyen Dr. Saraç, şalgam suyunun kışın her gün içerisine bolca limon sıkılarak bir bardak içilmesini tavsiye etti.


Şalgam suyunun sanıldığı gibi tansiyonu yükseltmediğini, uzun vadede kalp ve damar sağlığı için çok güçlü bir antioksidan içerdiğini kaydeden Dr. Saraç, şöyle devam etti:


"Hem kansere karşı koruyor hem de kalp ve damar sağlığı için çok faydası oluyor. Şalgam suyu içerisinde aynı zamanda laktik asit bulunduruyor, bunun sayesinde hazmı kolaylaştırıyor. O yüzden her gün bir bardak bol limon suyu sıkılmış şalgam suyu için, içerisine bolca limon sıkın çünkü limonda bulunan C vitamini etin içerisindeki demirin daha çok emilerek faydalı olmasını sağlıyor. Bu etkilerin yanında şalgam suyu cilt için kolajen ve elastin sentezine yardımcı oluyor. Göz için de çok faydalı" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya’daki sergide Osmanlı rüzgarı esecek
    1. Japonya’daki sergide Osmanlı rüzgarı..
    2. Defineciler kazdıkları çukurda..
    3. Paris’te Sarı Yeleklilerin..
    4. Dünyanın en büyük Atatürk Heykeline..
    5. "Kılıçdaroğlu siyasi ahlaktan söz..
    6. "Türkiye, geçen yıl dijital reklamda..
    7. Aydın jandarmasından iki tarlaya..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya’da
    9. Başkan Öztürk sanayi esnafıyla buluştu
    10. Eskişehir'de "Yeşilay Danışmanlık..
    11. Almanya'nın 2019 büyüme tahmini..
    12. SANKO Okullarının satrançta büyük..
    13. SANKO Üniversitesi’nden İslahiye ve..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ın bir..
    15. 180. Yıl Futbol Turnuvası
    16. Antalya’da kar altında seçim çalışması
    17. QNB Finansbank Konya'da TarımKart'ı..
    18. YÖKAK, Avrupa Yükseköğretim Kalite..
    19. 25 kulüp o golcü için sıraya dizildi
    20. Amedspor'da flaş gelişme! 6 isim..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı