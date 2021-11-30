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Kadın - Aile Şalgam nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Şalgam nasıl yapılır? Kolay tarif

Katkı maddesi içermeden evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz şalgam suyu tarifi

Yeniakit Publisher
2021-11-30 23:07:00 - 2021-11-30 23:08:51
Şalgam nasıl yapılır? Kolay tarif

Yemeklerin yanına yakışan ve yapımı oldukça kolay olan şalgam suyu nasıl yapılır? İşte evde şalgam suyu tarifi...

Malzemeler

  • Yarım kilo siyah havuç
  • 1 adet pancar turpu
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • Yarım su bardağı bulgur
  • 1 çay kaşığı limon tuzu
  • 1 tatlı kaşığı kaya tuzu
  • 5 litrelik turşu bidonu
  • Bidonun içerisine de ılık klorsuz su

Şalgam suyu nasıl yapılır?

ilk olarak vermiş olduğumuz ölçülerdeki şekeri, tuzu ve limon tuzunu bidonun içerisine boşaltın ve suyun içerisinde karıştırın.1 su bardağı bulguru tülbentin içine koyun ve tülbentin ağzını bağlayıp, suyun içerisine salın. Siyah havucunuzu kabuklu haldeyken iyice yıkayın. Daha sonra kabuklarını soyun ve uzunlamasına parçalara ayırın. Parçalara ayırmış olduğunuz siyah havucu suyun içerisine atın. Daha sona pancar turbunun kabuklarını soyun ve iri parçalar halinde keserek suyun içerisine atın. Bidonun ağzı dolacak şekilde içerisine tekrar su ilave edin. 2 gün arayla kapağını açıp havalandırın. 15 günün sonunda şalgam suyunuz hazır hale gelmiş olacak.

Afiyet olsun…

Şalgamın sağlığınıza olan faydaları şu şekildedir:

  • Hazmı kolaylaştırır, bağırsakları çalıştırmaya yardımcı olur.
  • İçerisinde bol miktarda B vitamini barındırmaktadır.
  • Vücutta bulunan toksinlerin atılmasına da yardımcı olarak vücudu temizler.
  • Metabolizmayı da hızlandırarak kişinin zayıflamasına yardımcı olur.
  • Kalorisi yok denecek kadar az ve kalsiyum zengini bir içecektir.

 

 

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