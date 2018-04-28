Şalgam nasıl bir bitkidir? Nasıl yetiştirilir?

Şalgam bitkisi Osmaniye, Adana ve Mersin bölgelerinde oldukça yaygın olarak kullanılan şalgam suyu ile de karşımıza çıkar. Şalgamın suyu tüketildiği gibi yağı çıkarılarak da tüketilebilir.

Ayrıca birçok yemekte sebze niyetine kullanılır. Turşu yapımında kullanımı oldukça yaygındır. Bazı çorba ve soslara katılarak farklı tatlar elde edilir. Dünya ülkelerinde genellikle şalgam yağ bitkisi ve yem bitkisi olarak üretilip kullanılmaktadır.

EKOLOJİK İSTEKLERİ

Sıcaklık İsteği: Düşük sıcaklıklara oldukça dayanıklı bir bitki olan şalgam ılık ve serin mevsimlerin bitkisidir. Gelişme döneminde yüksek sıcaklıklara maruz kalırsa bitkinin odunlaşmasına sebep olur. Ülkemizde soğuk iklime sahip bölgelerde kolaylıkla yetiştirilebilir.

TOPRAK İSTEĞİ

Toprak isteği bakımından oldukça rahat bir bitkidir. Toprağın ağır ya da çok hafif olmaması önemlidir. Hemen hemen her tipteki toprakta yetiştirilebilir. Ancak verimli ve kaliteli şalgam için toprağın organik madde miktarınca zengin, geçirgen, kumlu-killi veya killi-tınlı olmasına özen gösterilmelidir. Havuç bitkisinin toprak hazırlığı şalgam bitkisinin toprak hazırlığına oldukça benzer.

SU İSTEĞİ

Suyu oldukça seven bir bitkidir. Çok kurak ve yağışın az olduğu bölgelerde düzenli bir şekilde sulanması gerekir. Ayrıca gübre türü de oldukça önem taşır. Azot, fosfat bakımından zengin gübreler tercih edilmelidir.

HASAT ZAMANI

Yaklaşık 3-4 ay kadar gelişim sürüesi vardır. 4. ayın sonunda hasat dönemi başlayacaktır. Bitkinin kökleri bir çapa yardımıyla ya da el ile çekilerek topraktan çıkartılır.

ÇOĞALTILMASI

Genellikle tohumları yardımıyla çoğaltılan bir bitkidir. Tohumlar tam olarak bitkinin yetiştirilmek istenilen bölgeye ekilmelidir.

Ekim zamanı Ekim- Mart olarak alınmalıdır. (İlkbahar- sonbahar dönemi) Yaklaşık olarak 15-20 cm aralıklarla ve 2-3 cm derinliklere tohumlar ekilmelidir.