Salep nasıl yetiştirilir? Salebin faydaları nelerdir?

Salep özellikle kış aylarında soğuklara karşı lezzetli bir çözüm olarak bilinir. Yapılışında kullanılan bitki, evde kolaylıkla yetiştirilebilir. Kimi yerlerde yabani olarak da yetiştirilen salep bitkisi, zarif görüntüsüyle evlerin yeni üyesi olmaktadır. Salep, yemek tariflerinde kullanılmasının yanı sıra dondurmaya kıvam vermesi için de kullanılır.

Salep, eylül ayında ekilen bitki, nisan ve haziran aylarında çiçek açıyor. Çiçek açtıktan sonra yumruları toplanarak tüketime hazırlanmaktadır. Salepte 2 adet yumru bulunmaktadır. Bir tanesi toplanması gereken yumrudur. Diğeri bir sonraki sene toplanacak genç yumrudur.

Salep nelerden yapılır?

Özellikle kış aylarında soğuklardan korunmanın en lezzetli yolu olan salep, Salepgiller ya da Orkidegiller olarak bilinen familyaya ait olan salep bitkisinin toprak altında kalan yumrularından yapılmaktadır. Yumrular toplandıktan sonra haşlanır. Haşlama işleminden sonra gölgede kuruması gerekir. Uygun kuruluğa ulaştıktan sonra öğütülen yumrular, toz haline gelerek bildiğimiz salep tozu olur.

Salep nerede, nasıl yetiştirilir?

Salep yetiştiriciliği tarlalarda yapılabildiği gibi evde de gerçekleştirilebilir.

%25 oranında kum, %10 oranında yanmış koyun gübresi bulunan toprağınızın yaklaşık 5 cm derinine salep tohumlarınızı ekin. Ektiğiniz salep tohumlarını bol güneş alan bir yere koyun.

Salep bitkisi fazla sulanmayı sevmez. Bu yüzden toprağın nemli kaldığından emin olduğunuz sürece sulama yapmanıza gerek yoktur.

Salep bitkilerinin hasat zamanı nisan sonu haziran başı olur. Bu yüzden hemen sonuç almayı düşünmeyin.

Salebin faydaları nedir?

Salep, vücut ısımızı arttırır. Özellikle kışın bizi bekleyen hastalıkları engellemiş olur. Bu yüzden uzmanlar hastalık belirtileri hissedilince salep içmeyi önermektedir.

Sütle beraber pişen salep, vücudun yağ yakmasını hızlandırır ve sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi sağlar.

Sindirim sistemine de iyi gelen salep, hazımsızlığı ortadan kaldırır ve kabızlığın önüne geçer.

Üstelik salep içmek zihin fonksiyonlarının daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.