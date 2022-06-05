Salep besin değerleri: Kaç kalori? Salep içmenin faydaları nelerdir? Evde doğal salep yapımı

Salep Nedir, Nasıl Tüketilir ve Salebin Faydaları Nelerdir?

"Salep" sözcüğü ilk olarak 1421 yılında Yadigâr-ı İbni Şerif tarafından "orkide bitkisi ve kökü"nü tarif etmek için kullanılmıştır. Evliya Çelebi, Seyahatname isimli eserinde "orkide kökünden elde edilen toz ve bundan yapılan içecek" için "salep" sözcüğünü kullanmıştır.

Üst Solunum Yollarını Yumuşatır.

Regl Sancılarına İyi Gelir.

Beslenme Üzerinde Olumlu Etki Sağlar.

Bağırsak Yollarını Düzenler.

Vücut Sıcaklığını Dengede Tutar.

Direncinizi ve Kuvvetinizi Artırır.

Sinirlerinizi Yatıştırır.

Salep Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 94 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Su Bardağı (200 ml lik) yani 200 gramlık miktarında Salep 188 kalori bulunmaktadır.

Salep Kaç Kalori?

Hazır toz saleplerin içindekiler bölümünü incelediğinizde maalesef şeker de göreceksiniz. Şeker ve tatlandırıcı içeriğinin yüksek olması nedeniyle ‘sağlıklı içecekler’ kategorisinde ilk sıralarda yer almayacağı belli olsa da ismini vermek istemediğimiz birtakım kahve zincirlerinin bol kremalı içeceklerinden daha masum olduğunu söyleyebiliriz. Daha sağlıklı bir salep için saf salep tozunu yarım yağlı sütle karıştırarak pişirebilir, üzerine de en faydalı baharatlardan olan tarçını bolca serpebilirsiniz.

Orkide çiçeğinden alan naif kokusu ve karşı konulamaz yumuşacık lezzetini kış soğuklarında sık sık tercih ettiğimiz salep kalori değerleri şu şekilde:

Salep kalori

-1 bardak salep kaç kalori? 1 su bardağı (200 ml) salep 188 kcal

-1 fincan salep kaç kalori? 1 fincan (200 ml) salep 188 kcal

-1 kahve fincanı (150 ml) salep 141 kcal

-250 ml salep 235 kcal içerir.

Toz Salep Kaç Kalori?

1 paket (17 gr) toz salep 65 kcal içerir.

Sütlü Salep Kaç Kalori?

Salep, salep tozu ve sütle hazırlanan bir içecektir:

1 fincan süt ile hazırlanan sütlü salep kalori değerinin 188 kcal olacağını tekrar belirtelim.

Salep Kilo Aldırır Mı? Diyette İçilir mi?

Ne kadar içtiğinize bağlı olarak değişken bir cevabı olsa da salep kilo aldırır mı sorusunun çoğunlukla yanıtı evet. Bunun sebebi içeriğindeki şekerin yüksek olması en başta. Bunu takip eden diğer bir ayrıntı da klasik saleplerin hazırlanışında kullanılan sütteki yağ oranı. Eğer salep tozunu light ya da yarım yağlı sütle küçük bir fincan hazırlar ve üzerine de bolca tarçın eklerseniz kalori miktarı azalacaktır.

Kışın ara öğünlerde -her gün düzenli olmamak kaydıyla- salep tüketebilirsiniz. Eğer yarım yağlı sütle hazırlarsanız 205 gramında 104 kalori içerecektir. Bu oran az önceki verilerde 188 kalori idi hatırlatalım. Ayrıca şeker ilavesi yapmaktan da kaçınmanızı tavsiye ederiz. Dilerseniz hiç süt kullanmadan yalnızca su ile de salep hazırlayabilirsiniz. Metabolizmayı hızlandıran ve kan şekerini düzenleyen tarçın baharatı ile daha sağlıklı bir içecek elde edebilirsiniz.

Kutularda satılan hazır salepler yerine toz paketleri satın alıp yağsız sütlerle hazırlayabileceğiniz salepler çok daha sağlıklı olacak. Böylelikle diyet menüleri için tehdit oluşturmayan bu versiyonu ara öğünlerinizde tercih edebilirsiniz. Şeker hastalarının bu içecekten uzak durmaları gerektiğinin altını çizelim.

Ev Yapımı Salep Karışımı Tarifi İçin Malzemeler

2 yemek kaşığı tepeleme mısır nişastası

8 yemek kaşığı pirinç unu

16 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı un

2 paket vanilya

Üzeri için;

Tarçın

Ev Yapımı Salep Karışımı Tarifi Nasıl Yapılır?

Bütün ölçüleri tepeleme olarak ayarlayın, hepsini büyük bir kasede karıştırın ve kapaklı bir kavanoza veya kutuya koyup bitene kadar kullanın. Bu ölçülerden yaklaşık 30-35 fincanlık salep çıkar.

Salep’i pişirirken bir nescafelik fincan süte bir yemek kaşığı bu karışımdan katıp pütürleri gidene kadar çırpın ve orta ateşte kaynatın. Kaynayınca koyulaşır, fincana aktarın ve üzerine tarcın serpin. Afiyet olsun.