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Gündem Saldırıya uğrayan gemiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş talimat
Gündem

Saldırıya uğrayan gemiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş talimat

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin kaptanı ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 00:41:00 - 2021-01-24 00:46:10
Saldırıya uğrayan gemiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş talimat

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon'a doğru hareket ettiği bilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını bildirdi.

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