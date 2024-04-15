Saldırıya bir de bu açıdan bakın! Helal olsun İran’a

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

İsrail’in altı aydır Gazze’ye yaptığı saldırıların bir küçük örneğini İran, İsrail’e yapar gibi oldu.

Kıyametler koptu.

Amerika’sından başladık, İngiltere’ye kadar hepsinden kınamalar.

Rusya hariç olmak üzere bütün gâvurlar, İran’ı telin ettiler.

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Oysa ortada daha bir şey yok.

Bir tane ölü bile yok.

İnsan öldürülmesinden zevk alacak değilim.

Ama Gazze’de altı aydır, 33.000 insanı öldürenleri durdurmak için, gerekirse İsrailli askerlerden başlamak üzere; ölümse ölüm, tahribatsa tahribat.. Yıkımsa yıkım..

Artık İsrail’e yönelik her saldırının, meşru müdafaa hakkı kapsamında kaldığı aşamadayız.

Bir de fazladan Suriye’deki İran elçiliği vurulup İranlı yetkililer öldürüldüğünde..

İran’ın meşru müdafaa hakkı kapsamında İsrail’e saldırması en tabii hakkı oldu.

İsrail, Gazzeli çocukları öldürdü, Amerika “meşru müdafaa” dedi.

İsrail, Gazze’de hastaneleri vurdu, Almanya “meşru müdafaa” dedi.

Yüzyılları bulan uluslararası hukuk teamüllerine göre, başka ülkelerdeki elçilik binaları asla ve asla dokunulmaz olduğu halde İsrail, İran elçiliğini vurdu.

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