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Aktüel Saldırılar bir an önce dursun! Sultanahmet’te dersimiz Filistin
Aktüel

Saldırılar bir an önce dursun! Sultanahmet’te dersimiz Filistin

Yeniakit Publisher
2023-11-25 11:56:00 -
Saldırılar bir an önce dursun! Sultanahmet’te dersimiz Filistin

İmam hatipliler İstanbul’da Sultanahmet Meydanı ve 81 il merkezindeki okullarda, “Dersimiz Filistin” basın açıklaması yaptı. Türkiye’nin yüz akı imam-hatip okullarının çatı kuruluşu ÖNDER İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde gençler tarafından yapılan açıklamada, “Siyonist devlet İsrail’in işlediği savaş suçlarının bir an önce durdurulmasını istiyoruz” denildi.

HABER MERKEZİ  İSTANBUL

İmam hatip okullarındaki öğretmen ve öğrenciler, “Dersimiz Filistin” basın açıklaması ile Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını belirtip, tüm dünyayı İsrail işgal ve soykırımına dur demeye çağırdı. İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nda yapılan açıklama 81 il merkezindeki okullarda da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze’de devam eden İsrail saldırılarında okullar, hastaneler, fırınlar ve yardım merkezleri bombalandı; kadın, çocuk, yaşlı demeden binlerce Filistinli şehit oldu. İşgalin ilk günlerinden itibaren çeşitli platformlarda eylemler düzenleyen ve İsrail soykırımına karşı duran ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde gençlerin dilinden Gazze’deki çocukların yaşam hakkı başta olmak üzere eğitim hakkı ve diğer haklarını savunmak üzere bir basın açıklaması yaptı.

Sultanahmet Meydanı’nda kurulan temsili sınıfta Gazze’de vefat eden öğrenciler tiyatro oyunu ile anılırken burada konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, şunları dile getirdi: “Dünya vicdanı Filistin’le, Kudüs’le, Gazze ile imtihan olmaktadır. Bugün sessiz kalan kim varsa soykırıma ortaktır. Allah’a şükürler olsun gençlerimiz sesini yükselterek dünyayı ayağa kaldırdı. Bugün tüm öğretmenlerimizin gününü tebrik ediyor, Gazze’deki öğretmenlerimize de selam ediyoruz. İmam hatip gençleri sizleri unutmayacak, ‘Nehirden denize kadar özgür Filistin sloganını hep tekrarlayacak ve o toprakları yeniden imar edecek. Sizleri boykota katılarak İsrail’e karşı olmaya davet ediyoruz. Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde olduğu gibi, ‘Kişi sevdiğiyle beraberdir’ diyoruz, biz de Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade edebilmek üzere boykota devam ediyoruz.”

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