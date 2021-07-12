Saldırılar başladı! Savaş şehir merkezlerine indi

Afganistan’da ABD’nin çekilme kararıyla birlikte ilerleyişini hızlandıran Taliban ile Afgan ordusu arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Gerilimin yeniden tırmandığı Afganistan’da, başta ABD olmak üzere, yabancı güçlerin çekilmeye başlaması ile kırsal bölgelerde geniş alanların kontrolünü ele geçiren Taliban, büyük şehirlere de saldırılar başlattı.

Taliban’ın sözcülerinden Suheyl Şahin, Afganistan’da vilayet merkezlerinin ele geçirilmesiyle ilgili “Washington’a, Afganistan’daki eyaletlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik. Bu, ABD ile yaptığımız müzakere ve anlaşmaların maddelerinde yok. Bu, yapılan anlaşmalarla ilgisi olmayan iç meselemizdir” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Afganistan’ın Badgis eyaletine bağlı Kale-i Nev kentinde hükümet güçleri ile Taliban arasında çıkan çatışmalarda, son üç günde 4 sivilin öldüğü 77 kişinin de yaralandığı bildirildi. 7 Temmuz’da Taliban güçleri, Kale-i Nev şehrine üç koldan saldırı gerçekleştirmiş, ele geçirdikleri hapishanelerdeki tüm mahkumları serbest bırakmıştı. Sokak çatışmalarının sürdüğü Kale-i Nev’de hükümet güçleri şehrin kontrolünü geri almaya çalışıyor.

Havaalanı savunması

Öte yandan Taliban ilerleyişinin sürmesi üzerine başkent Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na hava savunma sistemi kuruldu. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, sisteminin kurulduğunu ve aktif hale getirildiğini söyledi. Bu sistemin, roketlerin ve kısa menzilli füzelerin engellenmesinde etkili olduğunu ifade eden Aryen, güvenlik güçlerinin canları pahasına ülkelerini savunmaya hazır olduğunu belirtti.

ABD ve NATO müttefiklerinin ülkeden çekilmeye başlamasının ardından Taliban hızlı bir şekilde birçok bölgeyi Afgan güçlerinden almaya başlamıştı. Çok sayıda Afgan askeri sınır bölgelerinde Taliban’a karşı üstünlük sağlayamadı ve komşu ülkelere kaçmak zorunda kaldı. Kırsal bölgelerde büyük üstünlük kuran Taliban, son dönemde vilayet merkezlerine yönelik saldırılar da başlattı. ABD ordu istihbaratı, çekilme tamamlandıktan 6 ile 12 ay sonra Kabil’in düşebileceğini öngörmüştü. ABD Başkanı Joe Biden, 31 Ağustos’ta ülkeden tamamen çekileceklerini ifade etmişti.