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Gündem Saldırı yapacaklardı, sarı torbaya girdiler!
Gündem

Saldırı yapacaklardı, sarı torbaya girdiler!

Yeniakit Publisher
2023-10-20 10:58:00 -
Saldırı yapacaklardı, sarı torbaya girdiler!

Milli Savunma Bakanlığı: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor. Son olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist emellerine ulaşamadan ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.

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