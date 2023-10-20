Saldırı yapacaklardı, sarı torbaya girdiler!
Milli Savunma Bakanlığı: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor. Son olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist emellerine ulaşamadan ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.