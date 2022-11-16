Saldırı üzerinden iktidarı hedefe koyan Kılıçdaroğlu'na tarihi ayar!
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Grup toplantısında kendisini ülkücü ilan eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert ifadelerle yüklendi. Özalan, "Çöp konteynerleri bile bu vatana muhalefetten daha çok hizmet etmiştir." dedi.
Yeniakit.com.tr
Partisinin Grup toplantısında kendisini ülkücü ilan eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı.
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlama üzerinden, PKK terör örgütü hariç herkesi hedefe koyan Kılıçdaroğlu, "Vatansever arıyorsanız, ülkücü arıyorsanız, bu kardeşinize bakacaksınız" dedi.
Tarihi ayar!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Genel Başkanı'nın Selahattin Demirtaş'a ilişkin verdiği sözü hatırlattı.
" 'Bize oy verin, Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkaralım' diyor, sonra da vatanseverlikten bahsediyor." ifadesini kullanan Özalan, sözlerini tokat gibi şu sözlerle tamamladı:
Çöp konteynerları bile bu vatana muhalefetten daha çok hizmet etmiştir.