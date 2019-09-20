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Saldırı sonrası ilk kez görüntülendi

Yemen’deki İran destekli Husilerin bir hafta önce vurduğu Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco’ya ait iki petrol tesisinin ilk kez görüntüleri yayınlandı.

20 Eylül 2019 Cuma 17:17
Saldırı sonrası ilk kez görüntülendi

Bir hafta önce saldırıya uğrayan Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco'ya ait iki tesisin görüntüleri bugün yayınlandı. Görüntülerde, saldırı nedeniyle zarar gören tesislerde tamir çalışmalarının sürdüğü görülüyor.

Güney Aramco Güney Petrol İş Bölgesi Genel Müdürü Fahd Abdul Karim, zarar gören tesislerin tamiri için gerekli parçaların ABD ve Avrupa'dan getirildiğini ifade etti. Karim, çalışmaların haftanın 7 günü 24 saat devam edeceğini ve saldırıya uğrayan iki tesisten biri olan Kureys'te üretimin eylül ayı sonunda tekrar tam kapasiteye ulaşacağını dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, 14 Eylül Cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangınlar çıkmıştı. Yemen'deki Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıların, Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Suudi petrol şirketi Aramco'ya saldırı, petrol üretiminin yüzde 50 oranında düşüp 5,7 milyon varil azalmasına ve petrol fiyatlarının 28 yılın zirvesini görmesine neden olmuştu.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 17:17
  1. iran
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