Saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığından ilk açıklama: Gereken cevap verilecek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Erbil'de yaşanan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından Erbil'deki saldırıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Erbil'de Türk yetkililere saldırı! Dışişleri şehit sayısını açıkladı Kalın açıklamasında "Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" ifadelerini kullandı.

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