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Saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığından ilk açıklama: Gereken cevap verilecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Erbil'de yaşanan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:16
Saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığından ilk açıklama: Gereken cevap verilecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından Erbil'deki saldırıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

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Kalın açıklamasında "Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:16
  1. erbil saldırı
  2. ibrahim kalın

YORUM YAZ

  • hercaihercai1 sa önce
    CEVAP HIZLI VERILMELIDIR. BEKLERSEN OLMAZ SAYIN BAKAN.BU ARADA ERMENISTAN DAN HIZ SES CIKMIYOR, NEDEN ACABA, MERAK ETTIM.
  • YorumcuYorumcu1 sa önce
    İsrail yapımı olay. Cevap verecekseniz yahudi ...

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