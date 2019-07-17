Saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığından ilk açıklama: Gereken cevap verilecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Erbil'de yaşanan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:16
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından Erbil'deki saldırıyla ilgili bir açıklama yayınladı.
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Kalın açıklamasında "Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" ifadelerini kullandı.
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