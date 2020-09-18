Saldırı hazırlığındaki teröristler imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.