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Saldırı hazırlığındaki DAEŞ'liler yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığındaki 8 kişi gözaltına alındı.

16 Kasım 2018 Cuma 17:09
Saldırı hazırlığındaki DAEŞ'liler yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu, lojistik destek sağladığı, eleman temin ettiği ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

8 şüpheli gözaltına alındı

Söz konusu soruşturma kapsamında, Başakşehir, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sultanbeyli, Küçükçekmece ve Bağcılar'da 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 17:09
  1. İstanbul
  2. DAEŞ

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