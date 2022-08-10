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Aktüel Saldırı girişiminde bulunan teröristler öldürüldü
Aktüel

Saldırı girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 16:59:00 -
Saldırı girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişimindeki 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

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