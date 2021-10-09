Saldırı girişimi! Bakanlık duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kahraman Komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor.
Barış Pınarı bölgesinde dört, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."