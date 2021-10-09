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Gündem Saldırı girişimi! Bakanlık duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Gündem

Saldırı girişimi! Bakanlık duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 18:24:00 - 2021-10-09 18:29:47
Saldırı girişimi! Bakanlık duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor.

Barış Pınarı bölgesinde dört, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

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