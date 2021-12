Saldırgan köpeği öldürmek vaciptir! İhsan Şenocak İslam Hukuku'nda saldırgan köpeğin hükmünü anlattı!

yeniakit.com.tr

Türkiye genelinde yaşanan başıboş köpek saldırısı haberleri artık sabırları tüketti. Son olarak Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğraması, kamuoyunda infiale sebep oldu.

Pitbull cinsi köpeklerin sorumsuz sahipleri bu tür üzücü olayların yaşanmasına sebep olurken, verilen gülünç cezalar, sorumsuzluğu engellemiyor. Saldırgan köpek cinsleri ile birlikte sokak köpekleri de toplum için birer tehdit unsuru haline geldi.

Sokak köpekleri nasıl saldırganlaşıyor?

Uzmanlara göre, sözde hayvanseverler tarafından küçükken alınıp, sıkılınca sokağa salınan köpekler, belediyeler tarafından da gereken ilgi gösterilmeyince yaşadıkları travma, açlık ve benzeri sebeplerle, sokaklarda başıboş kalarak saldırganlaşıyor. Birtakım çevreler, hayvanların barınaklara verilmesine karşı çıksa da yaşanan bu üzücü olaylar zinciri, sorumluların artık harekete geçmesi gerekliliğini gözler önüne seriyor.

'Kainatta neler varsa insana hizmet edecek'

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca da toplumsal bir sorun haline gelen başıboş ve saldırgan köpeklere ilişkin açıklamada bulundu. "İslam'ın köpeğe dair hükmü nedir?" sorusuna cevap veren Dr. Şenocak Hoca, "Allah-u Teala kainatı insan için, insanı da kendisine kulluk için yarattı. Yani kainatta neler varsa insana hizmet edecek." dedi. Köpeklerin de dolaylı ya da doğrudan insanlara hizmet ettiğini belirten Şenocak Hoca, "Köpek bekçi olabilir. Çoban köpeği olur ya da av için kullanılabilir. Efendimiz (SAV) buna müsaade ediyor." diye konuştu.

Köpeklerin de can taşıdığına dikkat çeken İhsan Şenocak Hoca, "Eğer bir insan köpeğe iyilik yaparsa bunun karşılığını görecek. Efendimiz (SAV), 'Can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı bir ecir vardır' buyurmuştur." ifadelerini kullandı.

'İslamiyet hayvanın hukukunu koruyor'

İslam dininin hayvanların hukukunu da koruduğunu belirten Şenocak Hoca, şu örneği verdi:

"Biri gidiyor. Suyu var ama sadece abdest için yetecek kadar. Orada bir köpek var. O köpek de susamış. Eğer abdest alırsa hayvana su kalmayacak. Ne yapacak bu kişi? Teyemmüm edecek. Suyu o köpeğe ya da su diye bekleyen hayvana verecek. İslamiyet hayvanın hukukunu bu kadar titizlikle koruyor."

'Saldırgan köpeği öldürmek vaciptir'

"Hayvanları koruyalım derken insana zarar veremeyiz." diyen Şenocak Hoca, şunları söyledi:

Efendimiz (SAV), 'Can taşıyan bir varlığı hedef haline getirmeyin' buyuruyor.

İmam Maliki'ye göre, Eğer köpek sokaklarda zararlı hale gelip çocuklara, kadınlara, insanlara saldırıyorsa o hayvanı öldürmek vaciptir. Diğer mezheplere göre de bu hayvanlar bir şekilde ortadan kaldırılmalı.

Zararı olmayan köpekler sokaklarda yaşarlar. Ama saldıran köpekler, alınır bir yerlere koyulur. Oralarda muhaza edilir. Devletin igili birimleri yani belediyeler bir türlü bu hayvanları insanlara zarar veremez hale getiremedi.