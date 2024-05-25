  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Salda Gölü kenarına kızıl geyikler böyle bırakıldı
Yaşam

Salda Gölü kenarına kızıl geyikler böyle bırakıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-25 18:59:00 - 2024-05-25 19:00:29

Salda Gölü kenarına bir kez daha kızıl geyik bırakıldı. Toplamda 5’i erkek 23 kızıl geyiğin bırakıldığı Eşeler Yaylası’nda popülasyonun artması hedefleniyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Burdur’da yürütülen çalışmalar ile devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Burdur’da bulunan Salda Gölü çevresine getirilen kızıl geyikler doğaya salınıyor.

Daha önce Bursa ve Eskişehir’den getirilen 3 erkek 13 dişi toplam 16 kızıl geyiğin salındığı Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü Tabiat Parkı üst tarafında bulunan Eşeler Yaylası’na dün gece saatlerinde Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Çatacık Geyik Üretme İstasyonu'ndan getirilen 2 erkek 5 dişi kızıl geyik daha salındı. Böylelikle bölgeye salınan kızıl geyik sayısı 23’e yükseldi. Eşeler yaylasına bırakılan geyikler hoplaya hoplaya gecenin karanlığında doğal yaşam alanlarına doğru koşarak gecenin karanlığında gözden kayboldu.

Geyiklerin bölgeye hızlı adapte oldukları görülürken, hızlı bir şekilde üreyip çoğalmaları ve Salda Gölü çevresinin kızıl geyik yuvası olması ve yaban hayatını koruması bekleniyor.

Sosyal medya bu olayı konuşuyor! İşte Karadeniz insanının ticari zekası
Sosyal medya bu olayı konuşuyor! İşte Karadeniz insanının ticari zekası

Sosyal Medya

Sosyal medya bu olayı konuşuyor! İşte Karadeniz insanının ticari zekası
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Piknik yapmak için gittiler gözlerine inanamadılar!
Piknik yapmak için gittiler gözlerine inanamadılar!

Yaşam

Piknik yapmak için gittiler gözlerine inanamadılar!

Geriye sadece bu minare kaldı!
Geriye sadece bu minare kaldı!

Yaşam

Geriye sadece bu minare kaldı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23