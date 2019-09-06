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"Salda çevresine çivi dahi çakılmayacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, bazı basın organlarında yer alan "Salda Gölü çevresinde bungalov evler, betonarme, asansörlü ve klimalı yapıların inşa edileceği"ne dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: - "Salda Gölü Özel Çevre Koruma Projesi içinde herhangi bir betonarme yapı asla olmayacak, çivi dahi çakılmayacaktır"- "Beyaz kumların olduğu alana ayakkabıyla girilmesine ve bu doğal alana hiçbir şekilde en ufak çöpün dahi atılmasına izin verilmeyecektir"- "Salda Gölü ile ilgili çevre duyarlılığını ortaya koyan tüm vatandaşlarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Salda Gölü Özel Çevre Koruması Projesi ile Salda'yı geleceğe en güzel, en doğal haliyle ve bir emanet bilinciyle taşıyacağımızdan emin olmalıdır"

06 Eylül 2019 Cuma 16:00
"Salda çevresine çivi dahi çakılmayacak"

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, bazı basın organlarında Salda Gölü'ne ilişkin yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Salda Gölü Özel Çevre Koruma projesi içinde herhangi bir betonarme yapı asla olmayacak, çivi dahi çakılmayacaktır." açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın organlarında Salda Gölü çevresinde bungalov evler, betonarme, asansörlü ve klimalı yapıların inşa edileceğine dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansımadığı vurgulanan açıklamada, "Defalarca ifade edildiği üzere, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Projesi içinde herhangi bir betonarme yapı asla olmayacak, çivi dahi çakılmayacaktır. Beyaz kumların olduğu alana ayakkabıyla girilmesine ve bu doğal alana hiçbir şekilde en ufak çöpün dahi atılmasına izin verilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

İddia edildiği üzere Salda Gölü kıyı kenar çizgisinin 50 metre değil, 300 ile 600 metre arasında değiştiğine dikkat çekilen açıklamada, günübirlik ihtiyaçlar için ahşap ve doğal malzemelerden yapılacak yapıların dahi göl ve beyaz kumların yer aldığı kıyı kenar çizgisinin dışında konumlandırılacağının altı çizildi.

Salda Gölü Özel Çevre Koruma Projesi ihalesinin gizli yapıldığı, projeyi yapacak yükleniciye önceden söz verildiği, ÇED raporu olmadan göl yakınında bazı alanlara madencilik ruhsatı verildiği iddialarının da "tamamen asılsız" olduğu aktarılan açıklamada, "Salda Gölü Özel Çevre Koruma Projesi yapım işi ihalesi 'açık ihale' usulü ile gerçekleştirilmiş olup teklif veren firmalar da açıkça bellidir. Salda Gölü'nü koruyacak çalışmanın bütün süreçleri şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Yapılan çalışmalar 'www.saldagoluturkiye.com' adresinden takip edilebilecektir." değerlendirmesi yapıldı.

- "İlçe belediyesi Salda'da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiyor"

Bakanlık ve Burdur Valiliğince Salda çevresinde sürekli denetimler yapıldığı belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bu denetimler kapsamında çevre kirliliğine yol açanlar hakkında para cezası uygulanmış, kaçak yapılar inşa edenler hakkında suç duyurularında bulunulmuştur. Salda Gölü ile ilgili yapılacak her çalışma Bakanlığımız ve Burdur Valiliğince hassasiyetle takip edilirken, ilçe belediyesi ne yazık ki üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemektedir. Göl çevresinde çarpık yapılaşmaya göz yuman ve çevre kirliliğine karşı tedbirleri almayan sorumlularla alakalı Bakanlığımızca görevlendirilen müfettişler aracılığıyla tespite yönelik çalışmalar mahallinde devam etmektedir. Bu konuda ihmali bulunanlar hakkında gerekli adli ve idari takibatın başlatılması için girişimlerde bulunulacaktır."

- "Baştan sona yalanlarla dolu iddialarla kamuoyu yanıltılmaya çalışılmaktadır"

Bakanlık açıklamasında, 14 Mart 2019'da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilen Salda Gölü ve çevresinin hassasiyetle korunduğuna işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte göl kenarına araç girişi ahşap bariyerler yapılarak engellenmiş, kaçak yapılar kaldırılarak görüntü kirliliği giderilmiştir. Ayrıca çöpler toplanmış ve çöp konteynırları ve çöp toplama araçları alınmıştır. Daha önce ciddi bir sorun teşkil eden atık suların sağlıklı şekilde bertarafı sağlanmış, atık yönetimi oluşturulmuştur. Salda Gölü çevresinde biyoçeşitlilik araştırmalarına ve planlama çalışmalarına da başlanmış olup, süreç yönetimi sivil toplum kuruluşlarının da içinde yer aldığı çoğulcu bir yaklaşımla yürütülmektedir. Bütün bu iyi niyetli ve çevreci çalışmalar ortadayken baştan sona yalanlarla dolu iddialarla kamuoyu yanıltılmaya çalışılmaktadır. Salda Gölü ile ilgili çevre duyarlılığını ortaya koyan tüm vatandaşlarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Salda Gölü Özel Çevre Koruması Projesi ile Salda'yı geleceğe en güzel, en doğal haliyle ve bir emanet bilinciyle taşıyacağımızdan emin olmalıdır."

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:00
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. Salda Gölü

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