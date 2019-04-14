



MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen "Salcano Gran Fondo Marmaris Bisiklet Yarışı"nda 97 kilometrelik uzun parkuru erkeklerde Gökhan Uzuntaş, kadınlarda Esin Yılmaz kazandı, 65 kilometrelik kısa parkurda ise erkeklerde Furkan Abdullah Pamukçu, kadınlarda Pınar Arpınar Avşar birinci oldu.

Argeus Events tarafından Salcano sponsorluğunda ikinci kez düzenlenen "Salcano Gran Fondo Marmaris Bisiklet Yarışı" sabah saatlerinde Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın Atatürk Meydanı'nda verdiği startla başladı.

Yarışa Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, İngiltere, Fransa, Kanada, Belçika, Rusya, Azerbaycan, Sri Lanka, İran ve ABD'den yaklaşık 500 bisikletçi katıldı. Sadece amatör sporcuların yer aldığı organizasyonda, bisikletçiler 97 kilometrelik uzun ve 65 kilometrelik kısa parkurda pedal çevirdi.

Başladığı noktada sona eren yarışın 97 kilometrelik uzun parkurunda erkeklerde Gökhan Uzuntaş birinci, Agit Salman ikinci ve Ali Gülcan üçüncü oldu. Aynı parkurda kadınlarda Esin Yılmaz birinciliği, Ayşe Akgündüz ikinciliği ve Sevgi Kirak ise üçüncülüğü elde etti.

65 kilometrelik kısa parkurda erkeklerde birinci Furkan Abdullah Pamukçu, ikinci Süleyman Çelikkaya ve üçüncü Mehmet Kanat oldu. Aynı parkurda kadınlarda Pınar Arpınar Avşar ilk sırada yer alırken, İdil Mengü ikinci, Nihal Özdemir Köse ise üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Ödül töreni, yarışa İzmir'den bireysel olarak katılan sporculardan 37 yaşındaki İhsan Evren'in fenalaşarak hayatını kaybetmesi nedeniyle iptal edildi.