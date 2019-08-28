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Salçalar imece usulü hazırlanıyor

Amasya’nın Yuvacık köyünde kadınlar imece usulü kışlık salçalarını hazırlıyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:50
Salçalar imece usulü hazırlanıyor

Amasya’nın Yuvacık köyünde kadınlar imece usulü kışlık salçalarını hazırlıyor. Odun ateşinde kaynatılan domateslerden kışlık salçalar yapılıyor.


Köyde yaşayan kadınlar imece usulü hep birlikte yardımlaşarak, bütün köylünün salçaları yapılıyor. Köy sakinlerinde Aysel Ortaköylü, “İmece usulü salçalarımızı yapıyoruz. Her ağustos ayında kendi salçamızı kendimiz yaparak, kışın tüketiyoruz. Köyümüzün bütün kadınları bir araya gelerek herkesin kışlık salçasını el birliği ile yapıyoruz” dedi.


Kadınlar büyük kazanlarda odun ateşi ile domatesleri kaynatarak kışlık salçalarını hep beraber yapıyor.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:50
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