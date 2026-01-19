Salça küflenmesi nasıl önlenir? Salçanın içine 1 parça ekleyin! Aylarca ne bozuluyor ne de küfleniyor...

Salça küflenmesi kullanımı sırasında görülen en önemli sorundur. Ev yapımı salçalarda daha yoğun tuz kullanımı veya suyun iyice azaltılması gibi yöntemler sonucunda küflenme sorunuyla daha az karşılaşılsa da, hazır salçalar daha sulu ve daha az tuzlu olmaları sebebiyle kısa sürede küflenebilir. Şimdi gelin salçanın küflenmesi nasıl engellenir birlikte inceleyelim:

Küflenmeyi engellemek için ilk dikkat etmeniz gereken detay salçayı sakladığınız ortamdır. Peki uzun süre dayanması için salça nasıl saklanır? Salçayı kuru ve serin bir ortamda saklamak küflenme problemini büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır.

Salçanın küflenmesini engellemek için en önemli detay ise salçanın hava ile temasını kesmektir.

Bu sebeple salça satın alırken teneke kutular yerine cam kavanozlarda olanlarını tercih edin.



Eğer cam kavanozlarda bulamıyorsanız, satın aldığınız salçayı cam kavanozlara aktarın.

Cam kavanozun kapağını her kullanışta hava almayacak şekilde kapatırsanız salçanın küflenmesini büyük ölçüde engellemiş olursunuz.

Teneke kutular kapakları açıldığında bir daha kapatılmayacak şekilde yapıldıklarından dolayı, salçanın ilk kullanımdan sonra sürekli hava ile temas etmesi küflenmesine sebep olur.

Eğer salçayı teneke kutuda kullanmaya devam edecekseniz de kutunun üstünü uygun bir kapak ile kapatın.



Kapak kullanımı dışında, hava ile teması tamamen kesmek için, salçayı kullandıktan sonra kavanoza üzerini kapatacak kadar zeytinyağı da ilave edebilirsiniz.

Eğer salçanızı uzun süre kullanmayacaksanız bir miktar katı yağı da eritip üstüne ekleyebilirsiniz.

Böylelikle yağ buzdolabında donarak salçanın küflenmesini engelleyecektir.

Bu yöntemleri uygulamanıza rağmen hala çok sık küflenme problemi ile karşılaşıyorsanız, yemeklerinize kullanacağınız ölçüye göre salça miktarını buzdolabı poşetlerine ayırarak buzluğa kaldırıp azar azar kullanabilirsiniz.

Turşuluk tuz ile de salçada oluşabilecek küfü engelleyebilirsiniz. 1 kg salçanızı 1 yemek kaşığı tuz ile karıştırarak muhafaza edin. Tabii ki bu işlemi yaptıktan sonra yemeklerinize atacağınız tuz miktarına da dikkat etmelisiniz.

Kullanacağınız salçayı, cam kavanozdan temiz bir kaşık ile alın ve kullanım sonrası, üzerine bir miktar zeytin yağı döküp, dolaba kaldırın. Zeytinyağı buzdolabında donacak ve salçanın havayla etkileşimini önleyecektir. Aynı yöntem; erimiş katı yağı salçanın üzerine dökerek de uygulayabilirsiniz.

Salça, domates veya kırmızı biberin çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle üretilen ev mutfaklarının ihtiyaçlarını belirli bir süre karşılamak için idealdir.