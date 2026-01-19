  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni ürün tanıtıldı! Artık kahvelerinizi yapay zeka hazırlayacak Çok konuşulacak: Britanya Kalayı 2.600 yıl öncesine dayanıyor! Tarihi raporu duyurdular! Irak’tan Türkiye’ye ulaşıyor Daha kolay: Kahvenize koyun, karın bölgenizdeki yağları eritsin! En büyük düşman kiloya karşı şak diye hazırlanıyor Türkiye'den o isme yakın takip: Galatasaray'dan Noa Lang sonrası bir transfer daha! İtalya'dan almaya karar verdiler ama... Milan'dan Beşiktaş'a flaş yanıt! Yıldız futbolcu gelecek mi? İngiltere'de büyük kriz olacak! Resmen bunu yapacaklar mı? 31 yaşındaki oyuncuya 30 milyon euro Vücudunuz kolayca morarıyor mu? Nedeni bu olabilir! Altının kilogram fiyatındaki yükseliş devam ediyor İspanya'da büyük kriz! Türkiye'den almaya karar verdiler
Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Daha kolay: Kahvenize koyun, karın bölgenizdeki yağları eritsin! En büyük düşman kiloya karşı şak diye hazırlanıyor
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Daha kolay: Kahvenize koyun, karın bölgenizdeki yağları eritsin! En büyük düşman kiloya karşı şak diye hazırlanıyor

Tüm dünyada sabah kahvesi kadar keyif veren bir içecek bulmak zordur. Enerjinizi yükseltir ve sizi önünüzdeki zorlu güne hazırlar.

#1
Foto - Daha kolay: Kahvenize koyun, karın bölgenizdeki yağları eritsin! En büyük düşman kiloya karşı şak diye hazırlanıyor

Metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olur ve normal miktarda tüketildiğinde kalp sağlığınızı korur.

#2
Foto - Daha kolay: Kahvenize koyun, karın bölgenizdeki yağları eritsin! En büyük düşman kiloya karşı şak diye hazırlanıyor

Ancak maksimum faydayı elde etmek istiyorsanız şekersiz ve sütsüz tüketmenizi tavsiye ediyoruz.

#3
Foto - Daha kolay: Kahvenize koyun, karın bölgenizdeki yağları eritsin! En büyük düşman kiloya karşı şak diye hazırlanıyor

Bir iki bardak sade kahve tükettiğinizde bir daha şekerli içemeyeceğinizi göreceksiniz. Sabahlarınızı mükemmelleştiren bu harika içeceği tam bir yağ yakıcı hale getirmenin yolunu bilen birkaç kişiden biri olmak üzeresiniz. Kahvenize hindistan cevizi yağı, tarçın ve bal ekleyerek kolayca ve hızlı bir şekilde kilo vermeniz mümkün.

#4
Foto - Daha kolay: Kahvenize koyun, karın bölgenizdeki yağları eritsin! En büyük düşman kiloya karşı şak diye hazırlanıyor

Tarçın, vücudunuzdaki şeker moleküllerinin daha hızlı yakılmasını sağlar ve bu sayede kan dolaşımınızda serbest gezen şeker yağa dönüşmez.

#5
Foto - Daha kolay: Kahvenize koyun, karın bölgenizdeki yağları eritsin! En büyük düşman kiloya karşı şak diye hazırlanıyor

Hindistan cevizi yağı, tüketildiğinde direkt olarak karaciğere gönderilir ve kesinlikle yağa dönüşerek depolanmaz ve vücudunuzu yağ yakmaya teşvik eder.

#6
Foto - Daha kolay: Kahvenize koyun, karın bölgenizdeki yağları eritsin! En büyük düşman kiloya karşı şak diye hazırlanıyor

Bal, içinde bol miktarda şeker barındırıyor sanıyorsunuz değil mi? Cevabımız hem evet hem de hayır. Bal herhangi bir yapay tatlandırıcı içermez. Tamamen doğal bu ürün sayesinde vücudunuza giren tüm şeker molekülleri hiçbir şekilde yağa dönüşmez ve hemen yakılarak enerji olarak kullanılır. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudunuzun ihtiyacı olan çoğu besleyici maddeleri sağlar.

#7
Foto - Daha kolay: Kahvenize koyun, karın bölgenizdeki yağları eritsin! En büyük düşman kiloya karşı şak diye hazırlanıyor

Sizin için özel bir tarif hazırladık. Yarım su bardağı bal, ¾ su bardağı hindistan cevizi yağı, bir çay kaşığı tarçın ve 1 çay kaşığı kakao Karıştırıp macun haline getirin. Her sabah kahvenize 1 veya 2 çay kaşığı ekleyin. Kahvenizi bu şekilde tüketirken oluşabilecek aksilikler için uzman hekime başvurunuz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bunu da yapmazlar artık' denilen her şeyi yapıyorlar: CHP'li belediyede resmi araçla pavyon mesaisi!
Gündem

'Bunu da yapmazlar artık' denilen her şeyi yapıyorlar: CHP'li belediyede resmi araçla pavyon mesaisi!

CHP'li Uşak Belediyesi’nde gündeme gelen iddialar, “Bu kadar da olmaz” dedirtti. CHP’li Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın makam şoförü Murat A..
Özlem Gürses'den büyük skandal: Sen kimin 'Sözcü'süsün
Gündem

Özlem Gürses'den büyük skandal: Sen kimin 'Sözcü'süsün

Sözcü Tv'de ana haberleri sunan Özlem Gürses'in Gazze'deki İsrail soykırımına ilişkin "İsrail nihayet Gazze'yi ele geçirdi" sözleri büyük te..
Alparslan Kuytul’un bir atmasyonu daha çürütüldü! Ulan bir kere de tutturur insan
Gündem

Alparslan Kuytul’un bir atmasyonu daha çürütüldü! Ulan bir kere de tutturur insan

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul’un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hakkında yaptığı iddialı yorumlar, Şam yönetimiyl..
Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu
Gündem

Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu

Suriye Ordusu'nun terör örgütü YPG/SDG'ye yaşattığı ağır mağlubiyetin ardından, üstad Kadir Mısıroğlu'nun yıllar önce yaptığı konuşma yenide..
Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması
Gündem

Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması

Suriye'de ateşkese varılmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrik..
Tokat–Musul hattında yeni dönem: Yatırım ve istihdam masada!
Aktüel

Tokat–Musul hattında yeni dönem: Yatırım ve istihdam masada!

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyet, "Kardeş Şehir" projesi kapsamında Irak'ın Musul kentine gitti. Ziyare..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23