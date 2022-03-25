Salça küflenmesi nasıl önlenir? Salça küflenirse ne yapılır?

Salça çoğunlukla domates ve kırmızı biber gibi çeşitli sebzelerin ezildikten sonra suyunun çıkarılmasıyla kaynatılarak yapılan bir besindir. Salçalarda nem içeriği sebebiyle küflenme oluşabilir.

Salçayı bazılarımız evde kendimiz hazırlıyoruz. Bazılarımız ise hazır satın alıyoruz. İster kendimiz yapalım, ister satın alalım ortak bir sorunumuz var; salçanın küflenmesi. Kullandığımız salçalarda zaman içerisinde küf oluşuyor. Bu genelde salçayı yanlış sakladığımız için oluyor.

Salçanın üzeri neden beyazlar?

Salça domates ve kırmızı biber gibi sebzelerin ezilerek suyunun çıkarılması ve bu suyun kaynatılmasıyla elde edilen bir besindir. Salçanın üzerinin beyazlaması ve küflenmesi içeriğindeki nemden kaynaklanır. Dikkat ederseniz ev yapımı salçalarda küflenme pek olmamakla birlikte hazır salçalar çok daha hızlı şekilde küflenir. Bunun sebebi doğru saklama ve kullanma yöntemlerini bilmektir. Doğru şekilde saklayarak ve kullanarak salçaların kullanım ömrünü uzatabilirsiniz.

Hazır satılan salçaların küflenmemesi için tuz kullanın

Hazır satın aldığımız salçalar evde yaptığımız salçalara göre daha az tuzludur. Tuzun gıdaların dayanımını arttırdığını biliyorsunuz. Bu yüzden yeni aldığınız salçanın üzerine tuz ilave edip karıştırdığımızda tuz oranı artacak ve salçanın küflenme süresi uzayacaktır.

Peki salçayı bozulmadan saklamak için ne yapmalıyız?

Doğru saklanma ve kullanma yöntemleri

Salçaların teneke kutular yerine cam kavanozlarda olanlarını tercih edin. Eğer cam kavanozlarda bulamıyorsanız, aldığınız teneke kutulardaki salçayı cam kavanozlara aktarın.

Mümkün olduğunca küçük kutularda almaya çalışın. Böylece kısa sürede tüketir ve küflenmesine zaman bırakmamış olursunuz.

Salçayı kullanacağınız zaman aldığınız kısmı dolduracak kadar kavanoza sıvı yağ ilave edin. Sıvı yağ buzdolabında donarak salçanızın küflenmesini engelleyecektir.

1 klio salçaya, 1 su bardağı bitkisel yağ ilave edin ve bir tencerede kısık ateşte kaynatın. Sonra 1 yemek kaşığı turşuluk tuz ilave edin. Soğuduktan sonra temiz bir kavanoza koyun ve buzdolabında muhafaza edin.

Salçayı bir kaşık turşuluk tuz ile karıştırın ve cam kavanoza koyun. Bu yöntemi kullanacaksanız yemeklerinize tuz ilave ederken dikkat etmelisiniz.

Eğer salçanızı uzun süre kullanmayacaksanız, bir miktar katı yağı eritin ve salçanızın üstünü bu yağla örtün. Kavanozu kapatın. Yağ donacağı için salçanızı koruyacaktır.

Teneke kutular kapakları açıldığında bir daha kapatılmayacak şekilde yapıldıklarından salçaların küflenmesine sebep olurlar. Eğer teneke kutuda kullanacaksanız kutunun üstünü bir çay tabağı ile kapatın.

Salçanızı buz kalıplarında dondurup küçük gruplar halinde buzdolabı poşetlerine koyup dondurucuda saklayabilirsiniz. Gerektiğinde istediğiniz kadarını kullanabilirsiniz.

Küf oluşumunu engellemek için ne yapılmalı?

Salçalar soğuk ortamda saklanmalıdır.

Havayla temas ettirilmemelidir.

Üzerine yağ dökülmesi ya da tuz ile karıştırılması küflenmeyi geciktirebilir.

Mümkün olan en kısa sürede tüketilmelidir.

Kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılmalı ve saklanmalıdır.

Siz de bu bilgiler ışığında salçalarınızda küf oluşumunu engelleyebilirsiniz.

Bozuk salça nasıl anlaşılır?

Salça kısa sürede küflenen bir besindir. Ancak salçanın küflenmesi, bozulduğunu göstermez. Küflenen bölge temizlendikten sonra tüketilmeye devam eder. Salçanın üzerinde küflenmeye ek olarak kabarcıklar oluştuysa, salçanın suyu koyu veya sarımtırak bir renge büründüyse bozulmuş demektir.

Salça küflenirse ne yapılır?

Küflü salça üzerindeki küfün alınmasının ardından tüketilebilir. Salçanın sadece üst katmanı küflenir. Küf içerdeki kısma nüfuz etmez. Bu yüzden küfü alındıktan sonra hiçbir sorun kalmayacaktır.

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