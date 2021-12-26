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Aktüel Salatasından çıkan kurbağayı sahiplendi
Aktüel

Salatasından çıkan kurbağayı sahiplendi

Yediği salatada yavru kurbağa bulan adam, “Tony” adını verdiği yavruyu sahiplendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 13:45:00 - 2021-12-26 13:52:43
Salatasından çıkan kurbağayı sahiplendi

The Independent’ta yer alan habere göre, ABD'nin Oklahoma eyaletine yaşayan Simon Curtis isimli sanatçı, Twitter hesabında, yediği maruldan çıkan yavru kurbağayı paylaştı. 

Kurbağayı soğuk havada dışarı salmayan Simon Curtis, yaşayabileceği uygun koşulları araştırdı.

Yediği salatada yavru kurbağa bulan adam, “Tony” adını verdiği yavruyu sahiplendi. 

Takipçilerinden “Tony” ismini verdiği kurbağayı nasıl yaşatabileceğine ilişkin öneri isteyen Curtis “Bu gece salatamın içinden dünyanın en tatlı küçük kurbağasını buldum. Dışarısı onu salmak için çok soğuk.Birkaç gündür buzdolabındaki marulun içinde yaşıyormuş. Ölmemesi için ne yapabileceğimi bilen var mı?” yazdı.

Oklahoma Yaban Hayatı Departmanından kıdemli biyologla görüşen Kurtis, asıl isteğinin onun kış uykusu için yuva yapmasına uygun ortamı sağlayacağı hava koşullarını yakalamak olduğunu ifade etti.

 

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