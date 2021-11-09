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Aktüel Salatanın böylesi! Kalbini ve midesini sevenler bunu tercih ediyor
Aktüel

Salatanın böylesi! Kalbini ve midesini sevenler bunu tercih ediyor

Kereviz salatası tarifi hem kolay hem lezzetli. Sofrada yoğurtlu meze eksikse kereviz salatasını deneyebilirsiniz. Cevizle veya dereotuyla süsleyebileceğiniz kereviz salatası tarifi haberimizde...

Yeniakit Publisher
2021-11-09 15:06:00 -
Salatanın böylesi! Kalbini ve midesini sevenler bunu tercih ediyor

Kereviz salatası tarifi merak ediliyor. Kalbi ve mideyi koruyan kerevizi sofranızdan eksik etmek istemiyorsanız kereviz salatasını deneyebilirsiniz. Yoğurtlu meze çeşitlerinden biri olan kereviz salatasını yapmak sadece 10 dakikanızı alacaktır. İşte muhteşem lezzetin tarifi...

Kereviz salatası malzemeler

1 Su bardağı rendelenmiş mor lahana

2 Adet büyük boy rendelenmiş kereviz

1 Su bardağı rendelenmiş yer elması

5 Dal kıyılmış taze soğan

Yeteri kadar tuz

Yarım su bardağı süzme yoğurt

Kereviz salatası

Kereviz salatası tarifi için önce kerevizleri temizleyin ve güzelce rendeleyin.

Ardından malzemelerin hepsini karıştırın. Servis ederken kıyılmış taze soğan serpin. İsteğinize göre üzerine süslemek için ceviz de ekleyebilirsiniz. Kereviz salatası hazır. Afiyet olsun...

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