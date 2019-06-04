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Salatalık diyeti nedir? Salatalık diyetiyle 7 günde 7 kilo verilir mi?

Etkili bir beslenme programı arıyorsanız; salatalık diyeti tam size göre... İşte, bir haftada 7 kilo verdiren şahane diyet...

04 Haziran 2019 Salı 22:43
Salatalık diyeti nedir? Salatalık diyetiyle 7 günde 7 kilo verilir mi?

Fazla kilolarınızdan hızlıca kurtulmak için yeni bir diyet programı mı arıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. İşte, karşınızda salatalık diyeti. İçerisinde bolca su bulunduran salatalık sağlık açısından son derece faydalıdır. Orta boy bir adet salatalık yalnızca 18 kaloridir. Düşük kalorili olmasına rağmen salatalık uzun süre tokluk hissi sağlar.

Salatalığın faydaları nelerdir?

  • Cilt sağlığı için önemlidir.
  • Kabızlık sorununu giderir.
  • Böbrek taşı oluşumunu önler.
  • Tansiyonu dengeler.
  • Kan şekerini dengeler.
  • Kilo vermeyi hızlandırır.

7 günde 7 kilo verdiren salatalık diyetinin programı şöyle:

Kahvaltı

  • 2 adet haşlanmış yumurta
  • 2 adet orta boy salatalık

Arzu ederseniz tabağınıza keten tohumu ve sumak serpiştirebilirsiniz.

Ara öğün

  • 1 adet yeşil elma

Öğle yemeği

  • 1 dilim tahıllı ekmek
  • 2 adet salatalıkla yapılan az yağlı salata
  • 1 kase yoğurt

İlk gün yalnızca öğle yemeğinde bunlar tüketilecek. Sonraki günlerde öğüne çorba ya da sebze yemeği ilave edilebilir.

Ara öğün 

  • 1 adet salata, 1 adet yeşil elma ve bir miktar suyu blendardan geçirin. Serinletici bu içeceğe limon suyu ve taze nane de ilave edebilirsiniz.

Akşam yemeği

  • Sebze yemeği ya da balık ızgara
  • 1 adet salatalıktan yapılan salata
  • Bir kase yoğurt

Ara öğün

  • Bir bardak süt
  • 10 adet fındık, badem ya da ceviz

Aman dikkat!

Bu diyet şok diyetler gibi çok zordur. Bu nedenle bir sağlık sorununuz var ise kesinlikle doktorunuza danışmadan uygulamayın.

Bu diyeti maksimum 7 gün sürdürebilirsiniz.

Yediklerinize sumak, toz zencefil, pul biber gibi baharatlar serpiştirin.

Gün içinde en az 2 fincan yeşil çay için.

Bu diyet sizi zorlar ve tansiyonunuzu olumsuz etkilerse ya da midenizin gurultusuna tahammül edemez hale gelirseniz bir adet sütlü Türk kahvesi ile 2-3 adet gün kurusu tüketebilirsiniz.

 

 

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 22:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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