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Salatalığın faydaları nelerdir?

Salatalığın faydaları nelerdir? İşte salatalığın inanılmaz faydaları...

23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:47
Salatalığın faydaları nelerdir?

Salatalığın dünyada en çok ekilen sebzeler arasında 4. Sırada yer aldığını biliyor muydunuz? Bağışıklık sistemini güçlendirmeden zayıflamaya, cilt güzelliğine olan etkilerinden baş ağrılarına kadar pek çok şeye iyi gelen salatalığın mucize faydaları saymakla bitmiyor.

İşte salatalık tüketmek için 10 muhteşem sebep...

Gün içinde yeterli miktarda su içmek için vakit bulamıyorsanız, öğünlerinizde bol bol salatalık tüketin. Salatalığın yüzde 90'ını sudan oluşur ve gün içinde vücudunuzun kaybettiği su miktarını geri kazanmanıza yardımcı olur.

Salatalığın mide yanmasını önleyen bir özelliği vardır. Ayrıca cildinize salatalık sürerseniz güneş yanıklarının da oluşmasını engellemiş olursunuz

Salatalık, vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar. Düzenli tüketildiğinde ise böbrek taşı oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

A, B ve C vitamini zengini olan salatalık, bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olur ve vücuda enerji verir. Ayrıca zengin içeriği sayesinde vücudun günlük vitamin ihtiyacını da karşılar.

Yüzde 90'ı sudan oluşan salatalık, oldukça düşük kalorilidir ve kilo vermek isteyenler için muhteşem bir sebzedir. Öğünler arasındaki açlık krizini hafif bir şeyler ile bastırmak isterseniz salatalık tüketebilirsiniz.

Salatalık, güzellik ve cilt bakım ürünlerinde sıklıkla kullanılan bir sebzedir. İltihap ve ödem önleyici özelliği ile göz altı torbalarını ve şişliklerini geçirir.

Salatalığın içerisindeki silika adlı mineral, saç ve tırnak sağlığı için çok önemlidir. Salatalık, saçların ve tırnakların sağlıklı uzamasını sağlarken, kırılmaların da önüne geçer.

Salatalık suyu diş etlerindeki yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Bir parça salatalığı dilinizle ağzının içinde gezdirirseniz, hem bakterileri yok etmiş olursunuz hem de nefesinizi tazelerseniz.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:47
  1. salatalık

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