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Salataların olmazsa olmazı kırmızı lahana tam bir şifa deposu

Sağlıklı bir beden için her gün kırmızı lahana tüketmeniz gerektiğini söylesek inanır mısınız?

28 Temmuz 2019 Pazar 17:29
Salataların olmazsa olmazı kırmızı lahana tam bir şifa deposu

Kırmızı ya da mor lahana olarak bilinen salataların olmazsa olmaz lezzeti tam bir şifa deposudur. Sağlıklı bir kalp ve güçlü kemikler için mutlaka tüketilmesi gereken kırmızı lahananın faydalarını gelin daha yakından öğrenelim.

Vitamin deposu

100 gramı 31 kalori olan kırmızı lahana A vitamini, C vitamini, K vitamini yönünden zengindir. Ayrıca kırmızı lahana lif, protein ve potasyum yönünden de son derece kıymetlidir.

Kalp dostu

Kırmızı lahana kalp sağlığı için son derece faydalı bileşikler içerir. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde kırmızı lahana kalp krizi ihtimalini bir hayli azaltır.

Bağırsak sağlığı için önemli

Lif yönünden zengin olan kırmızı lahana içeriği nedeniyle aynı zamanda iltihabı azaltır. Bütün bu özellikler; düzenli tüketildiği zaman kırmızı lahananın bağırsaklar için çok kıymetli olduğunun kanıtıdır.

Güçlü kemiklerin sırrı

Kırmızı lahana K vitamini yönünden son derece zengindir. Güçlü kemikler için son derece önemli olan K vitamini hem çocuklar hem de menopoz dönemindeki kadınlar için son derece faydalıdır.

Anti-kanser ürünü

Kırmızı lahananın birçok kanser türüne karşı koruyucu özellik taşıdığı biliniyor. Ancak bilim insanları bu konu hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ifade ediyor.

Fazlalıklarınızdan kurtulun

Kalori bakımından son derece düşük olan kırmızı lahana içeriği nedeniyle sizi daha uzun süre tok tutar. Bu nedenle her gün bir porsiyon kırmızı lahana salatası yiyerek fazlalıklarınızdan kurtulabilirsiniz.

Yıllara meydan okuyun

Antioksidanlar yönünden zengin olan kırmızı lahana hücrelerinizin daha yavaş yaşlanmasını sağlar.

Keskin gözlerin anahtarı

A vitamini yönünden zengin olan kırmızı lahana göz sağlığı için de son derece kıymetlidir.

Alzheimer'a karşı koruyor

2018 yılında Avrupa Şifalı Bitkiler Dergisi'nde (European Journal of Medicinal Plants ) yayınlanan bir makalede içerdiği antioksidanlar nedeniyle kırımızı lahananın Alzheimer hastalığını önlediği belirtilmiştir.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 17:29
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