Sala, Cardiff City'de
İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City, Fransa'nın Nantes takımından Arjantinli forvet Emiliano Sala'yı kadrosuna kattı.20 Ocak 2019 Pazar 11:40
Cardiff City Kulübü, 28 yaşındaki Sala ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Transferin, kulübün bonservis rekoru kırılarak gerçekleştirildiği açıklandı.
İngiltere basınında, Cardiff City'nin Sala'nın transferi için 15 milyon sterlin ödeyeceği öne sürüldü.
Bu sezon Nantes formasıyla 21 resmi maça çıkan Sala, 13 gol attı.
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