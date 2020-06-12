Saklandığı evde kıskıvrak yakalandı
Bilecik’te hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs düzenlenen operasyonla saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.
Bilecik’te hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs düzenlenen operasyonla saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.
Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan M.P.’nin ilçede bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Ardından hareket geçen ekipler M.P.’yi saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ilk ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.