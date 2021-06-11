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Kültür - Sanat Sakıp Sabancı Müzesi’nin yaz programı başlıyor
Kültür - Sanat

Sakıp Sabancı Müzesi’nin yaz programı başlıyor

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Öğrenme Programları, haziran ayında çocuklar ve gençler için sanatın farklı dallarından temalar içeren çevrim içi atölyeler düzenliyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 09:05:00 -
Sakıp Sabancı Müzesi’nin yaz programı başlıyor

5-10 yaş grubundaki çocuklara yönelik atölyeler, cumartesi ve pazar günleri saat 12.00-13.00 arasında gerçekleştirilecek. 14-17 yaş grubundaki gençlere yönelik atölyelerin yer aldığı Yaz Okulu ise 12-20 Haziran’da hafta sonları takip edilecek dört günlük derslerden oluşacak. Saat 13.00-14.00 arasında Renk Teorisi konusuyla başlayacak derslerde sırasıyla portre, natürmort ve peyzaj konuları ele alınacak. Zoom üzerinden yapılacak dersler hakkında detaylı bilgilere Sakıp Sabancı Müzesi’nin web sayfasından ulaşmak mümkün.

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