Sakıp Sabancı Müzesi’nin yaz programı başlıyor
Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Öğrenme Programları, haziran ayında çocuklar ve gençler için sanatın farklı dallarından temalar içeren çevrim içi atölyeler düzenliyor.
5-10 yaş grubundaki çocuklara yönelik atölyeler, cumartesi ve pazar günleri saat 12.00-13.00 arasında gerçekleştirilecek. 14-17 yaş grubundaki gençlere yönelik atölyelerin yer aldığı Yaz Okulu ise 12-20 Haziran’da hafta sonları takip edilecek dört günlük derslerden oluşacak. Saat 13.00-14.00 arasında Renk Teorisi konusuyla başlayacak derslerde sırasıyla portre, natürmort ve peyzaj konuları ele alınacak. Zoom üzerinden yapılacak dersler hakkında detaylı bilgilere Sakıp Sabancı Müzesi’nin web sayfasından ulaşmak mümkün.