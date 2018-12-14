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Sakine Solmaz Haberal kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcılığına Sakine Solmaz Haberal atandı. Peki Sakine Solmaz kimdir? Sakine Solmaz nereli ve kaç yaşında?

14 Aralık 2018 Cuma 09:06
Sakine Solmaz Haberal kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür  Yardımcılığına Sakine Solmaz Haberal atandı. Peki Sakine Solmaz Haberal kimdir? Sakine Solmaz Haberal nereli ve kaç yaşında?

Sakine Solmaz Haberal kimdir?

1966 yılında Rize'de doğdu. 1983 Yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı Şan Bölümü'ne girdi. 1989 yılında İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde koro sanatçısı olarak göreve başladı. 1990 yılında stajının ardından Ankara Devlet Opera ve Balesi korosuna geçti Solmaz Haberal göreve başladığı günden bu yana. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde sahnelenen tüm opera eserlerinde görev yapmış Çin HalkCumhuriyeti, İtalya, Rusya, Estonya, Danimarka, Avusturya gibi ülkelere yapılan turnelerde Türkiye'yi temsil etmiştir. 2018 yılı Ocak ayında Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Solmaz Haberal evli ve bir kız çocuğu annesidir. 

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 09:06
  1. Rize
  2. İzmir
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