Sakın yemeyin! Beklenmedik analiz: Bu besin 3 dakikada vücudu çürütüyor! Herkesi soğutan o sözler

BU BESİNİ TÜKETMEYİN

Erkeklerin yüzde 40'ı, kadınların yüzde 47'i hayatları boyunca osteoartrik teşhisi alabiliyor. Hastalıktan korunmak için uzmanlar bazı besinlerin tüketilmemesi gerektiğini söylüyor. Artrit türlerinin en yaygını gut, psoriatik artrit ve romatoid artrit olarak biliniyor. Araştırmalar yiyecek ve içecekleri tüketmeyince hastalık şiddetinin azaldığını ve yaşam kalitesinin iyileştirildiği biliniyor. Eğer artrit hastalığına sahipseniz bu besinlerden uzak durmalısınız. Fast food, kahvaltılık gevrek, unlu mamuller gibi besinler rafine tahıllar, ilave şeker, koruyucu madde içerek besinler artrit hastalığının belirtilerini artırabiliyor. Batı diyetlerinin işlenmiş gıdalar anlamında zenhin olması iltihaplanma ve obezite riskini artırarak riski artırıyor. İşlenmiş gıda tüketimi genel sağlığı ve başka hastalık risklerini de etkiliyor. Artrit belirtilerini artırabilecek işlenmiş et tüketimi ile ilgili de birçok araştırma var. İşlenmiş et ağırlıklı diyetler, homosistein, interlökin-6, C-reaktif protein ve diğer inflamatuar maddeleri içerebiliyor. 217 kişi üstünde yapılan ve 25 bin 630 kişide yapılan araştırmada bu besinleri tüketen kişilerin artrit riskinin arttığı ortaya çıktı. Araştırmalar bu kişilerin beslenme alışkanlıklarını düzeltmesiyle belirtilerin azaldığı da tespit edildi. Artrit hastalığına sahip insanlar tuz tüketimini azaltabilir. Pizza, konserve çorba, belirli peynir, işlenmiş et ve birçok işlenen ürün tuz içeriyor.

Yüksek tuzlu diyetle beslenen farelerde artritin normal tuzla beslenenlere göre daha yüksek olduğu tespit edildi.

Omega 3 yağ oranı düşük ve omega 6 yağ oranı yüksek diyetlerin yapılması belirtileri etkileyebiliyor. Bu yağlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bazı beslenme şekillerinde bu yağların dengesiz olması iltihabı artırabiliyor. Yağlı balık gibi omega 3 açısından zengin besinlerin tüketilmesi ya da bitkisel yağların azaltılması belirtileri iyileştirebiliyor. Gluten, buğday, arpa, çavdar gibi besinlerde yer alıyor ve yoğun şekilde tüketildiği zaman belirtiler kötüleşebiliyor. Bu sebeple gluten tüketiminin azaltılması gerekiyor. Gluten alerjisi olan çölyak hastalarının artrit geliştirme riski yüksek olduğu için glutensiz beslenme düzenine dikkat edilmesi gerekiyor. Romatizma riski olsa da olmasa da şekerden uzak durulması gerekiyor. İşlenmiş şekerler, şekerleme, gazlı içecek, dondurma, barbekü sos gibi birçok besinde bulunuyor. Romatoid artriti olan 217 kişi üstünde yapılan araştırmaya göre şekerle tatlandırılan soda ve tatlıların belirtileri artırdığı ortay açıktı. 20-30 yaş aralığındaki 1209 kişi üstünde yapılan araştırmada haftada beş kere ya da daha fazla frukozla tatlandırılan içecek tüketenlerin az ya da hiç tüketmeyenlere göre üç katı daha fazla olduğu öğrenildi.

