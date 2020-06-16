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Aktüel

Sakin şehirin vatandaşları bundan sonra Kaymakama WhatsApp’tan da ulaşabilecek

Aydın’ın en küçük ilçlerinden biri olan ve sakin şehir unvanına sahip Yenipazar ilçesinde, vatandaşlar bundan sonra sorun, talep ve şikayetleri için Kaymakamlığa whatsApp’tan da ulaşabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 09:14:10 -
Sakin şehirin vatandaşları bundan sonra Kaymakama WhatsApp’tan da ulaşabilecek

Aydın’ın en küçük ilçlerinden biri olan ve sakin şehir unvanına sahip Yenipazar ilçesinde, vatandaşlar bundan sonra sorun, talep ve şikayetleri için Kaymakamlığa whatsApp’tan da ulaşabilecek. İlçe kaymakamlığı tarafından kurulan WhatsApp ihbar hattı devreye girdi.


Yenipazar Kaymakamlığı yeni bir projeye daha imza attı. Artık vatandalar ilçe ile alakalı tüm istek ve şikayetlerini WhatsApp yoluyla kaymakamlığa ulaştırabilecek. Yenipazarlı vatandaşlar ilçeyle alakalı sorunlarını, isteklerini ve şikayetlerini WhatsApp yolu üzerinden Yenipazar Kaymakamlığı’na ulaştırabilecek. Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın’ın isteği üzerine kurulan WhatsApp İhbar Hattı 0535 935 18 10 numaralı hattan hizmet verecek.

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Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı