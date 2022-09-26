Sakin ol Nagehan Alçı! Hayrola, niye bu kadar tutuştun?

HaberTürk'ün yavaş yavaş Millet İttifakı'na göz kırpan yazarı Nagehan Alçı, AK Parti'yi memnun edecek yazılar yazmayı da ihmal etmiyor...

Nagehan Alçı, muhalefetin TBMM'de çoğunluğu kazanmak için hazırlık yapmadığını ve iktidarın bu konuda avantajlı olduğunu ifade etti.

Alçı, bugünkü köşe yazısında "Çok ilginç şekilde muhalefet cenahında TBMM çoğunluğu ve yeni seçim sistemi üzerine pek kimse düşünmüyor, hiçbir hazırlık yok. Adeta 'Saldım çayıra Mevlam kayıra' psikolojisi muhalefet partilerine ve medyasına hâkim" yorumunu yaptı.