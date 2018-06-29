0553 313 94 23

Sakın bırakma Hacı Muharrem! İnce'nin seçim sonrası ilk Cuma namazı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk Cuma namazını kıldı.

29 Haziran 2018 Cuma 18:42
Sakın bırakma Hacı Muharrem! İnce'nin seçim sonrası ilk Cuma namazı

Muharrem İnce, seçimden sonraki ilk cumasını Marmaris'te kıldı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk Cuma namazını tatil için geldiği Muğla'nın Marmaris ilçesinde kıldı.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ardından yaptığı değerlendirme sonrası ortadan kaybolan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ortaya çıktı. İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından birkaç günlük tatil yapmak için Marmaris'in Selimiye Mahallesi açıklarındaki Kanarya Adası'na geldi.

Önümüzdeki hafta Anadolu turuna Erzurum ile başlayarak olan İnce, bugün öğle saatlerinde tatilini geçirdiği yattan Selimiye Mahallesine geldi. Cuma namazını burada kılan İnce, çıkışta kısa bir esnaf turu yaparak vatandaşlarla sohbet ederken; gelen öz çekim tekliflerini de reddetmedi.

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 18:42
  1. Muğla
  2. Erzurum
  3. Muharrem İnce
  4. Marmaris
  5. 24 Haziran seçimleri
  6. Muharrem İnce cuma namazı

YORUM YAZ

  • VatandasVatandas1 sa önce
    .... Herkes kendine baksin acaba ben nasil bir muslumanim diye dusunsun.
  • ataata4 sa önce
    rabbim büyük. düşman kavi. müslüman akıllı.
  • HaticeHatice4 sa önce
    Deniz baykalda cuma namazlarina giderdi torunlariyla bayram namazlarina giderdi allah kabul etsinde kardesim chp nin bir 6 oku var hatta kk dedi ya ince 6 oku kaldirdi diye iste o 6 ok chp yi asla turkiye partisi haline getiremez o 6 ok avrupa birliginin ingilizlerin ve yahudilerin okudur o 6 oku iyi okuyun chp hakkindaki kararinizi oyle verin bu ulkenin gelismesine osmanlinin yeniden yasatilmasina engel olan turkiyenin ilerlemesine herseyden once turkiyede yasanan gercek islam dininin yasanmasina fitne sokarak hem muslumanim deyip muslumanca yasanmasina engel olan o 6 ok oldugu surece chp nin bu ulkede hukumet olmasi zordur ince tabiki bir musluman olarak cuma namazina gitsinde kardesim arkasindanda aksam ickisini yudumlamasin hem ickimi icerim hem ibadetimi yaparim diyerek islamiyet yasanmaz islamin sartlari bellidir tayyip bey gibi tam uygularsan muminsindir yarim uygularsan takiye yapiyorsun demektir yani sizin anlayacaginiz bunlar takiye yapar obur tarafta bir mumine sen takiye tapiyorsun diyerek iftira atarlar neyse yinede bu bir baslangic ama kk da fitneden baska hicbir sey yok
  • AdemAdem18 dk önce
    Onun için miköyünde kazanamadı.
  • garibgarib5 sa önce
    haber başlığı çok güzel
  • AhmetAhmet5 sa önce
    Hacı tayyip namaz kilarda biz kilamazmiyiz, namaz la ahireti kazanmak siz soyleyincemi oluyo.
  • nn2 sa önce
    Yokta kardeşimşimdiye kadar meyhanede gezerdintabiki bir başlangıç olduNE GEZERSİN SERHOS SERSEM DİVANE KALDIRIMDA DÜŞTÜK LERİN YETMEZMISALLANIYOR BİR OYUNA BUYANA MEYHANE DEN İÇTİKLERİ YETMEZMI
  • Hakan KutluHakan Kutlu4 sa önce
    Sn. İnce ve ailesini yıllardır tanırız. Yalova dan babasını ve kendisini yakından tanıyoruz. Sn. İnce ve ailesi ben kendi bildim bileli babasının namazını kaçırdığını bilmem kendisinin cumaları kaçırdığını hiç. Düşünmüyorezelden beri namaz kılan birine neden sanki yeni başlamış muamelesi yapılıyor. Bu arada bu yorumu da seditör yayınlama ısı vicdanınıza bırakıyorum.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye telgrafı
  1. Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye..
  2. Fatih Portakal Fox TV'ye veda mı etti?
  3. Teröristler üs bölgesine saldırdı
  4. Alman uzman bomba 'Muharrem İnce'..
  5. Çinli şirketler Türkiye'ye çıkarma yaptı
  6. Minik Eylül'ün acı haberinden sonra..
  7. UEFA Başkanı'ndan Galatasaray..
  8. İstanbul lise taban puanları 2018..
  9. Ankara liseleri taban puanları..
  10. Yerli Yörük sahneye çıktı
  11. Açık tenli ve sarışın insanlarda..
  12. Alaattin Çakıcı'ya soruştuma başlatıldı!
  13. Fatih Portakal böyle veda etti
  14. Alaattin Çakıcı; Hakan Albayrak Etyen..
  15. Mantı tarifi
  16. Ramil Guliyev 35 yıllık rekoru kırdı
  17. Çantanızda olmaması olmaz olan 9 şey
  18. Alman uzmandan Muharrem İnce tespiti!
  19. Yeni kabinede ekonomi bakanı Ali..
  20. Beşiktaş'ı uçuracak teklif! Vida için..
Kimler limonlu su içemez?
Kimler limonlu su içemez?
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak
Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak