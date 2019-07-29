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Sakatlanan Atiba kamptan ayrıldı!

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle Avusturya kampından ayrıldı ve tedavi için Belçika'ya gitti.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:10
Sakatlanan Atiba kamptan ayrıldı!

Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusuAtiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle Avusturya kampından ayrıldı ve tedavi için Belçika'ya gitti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

Oyuncumuz Atiba Hutchinson sakatlığının rehabilitasyon sürecini geçirmek amacıyla Belçika‘nın Antwerp kentine gitmek üzere kamptan ayrılmıştır.

Roco açıklaması

Siyah-beyazlı kulüp Eibar maçında sakatlanan Roco'nun son durumu ile ilgili şu bilgiyi verdi: "Eibar ile oynadığımız hazırlık karşılaşmasının ikinci yarısında sol bacak baldırında (soleus) ağrı hisseden oyuncumuz Enzo Roco ‘nun yapılan muayenesi ve çekilen MR’ı sonrasında grade 2 kas yaralanması tespit edişmiş olup, tedavisine başlanmıştır."

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:10
  1. Beşiktaş
  2. Atiba Hutchinson
  3. Belçika

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