Sakatlanan Atiba kamptan ayrıldı!
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle Avusturya kampından ayrıldı ve tedavi için Belçika'ya gitti.29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:10
Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusuAtiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle Avusturya kampından ayrıldı ve tedavi için Belçika'ya gitti.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama;
Oyuncumuz Atiba Hutchinson sakatlığının rehabilitasyon sürecini geçirmek amacıyla Belçika‘nın Antwerp kentine gitmek üzere kamptan ayrılmıştır.
Roco açıklaması
Siyah-beyazlı kulüp Eibar maçında sakatlanan Roco'nun son durumu ile ilgili şu bilgiyi verdi: "Eibar ile oynadığımız hazırlık karşılaşmasının ikinci yarısında sol bacak baldırında (soleus) ağrı hisseden oyuncumuz Enzo Roco ‘nun yapılan muayenesi ve çekilen MR’ı sonrasında grade 2 kas yaralanması tespit edişmiş olup, tedavisine başlanmıştır."
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