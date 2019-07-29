Sakatlanan Atiba kamptan ayrıldı! Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle Avusturya kampından ayrıldı ve tedavi için Belçika'ya gitti.

Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusuAtiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle Avusturya kampından ayrıldı ve tedavi için Belçika'ya gitti. Beşiktaş'tan yapılan açıklama; Oyuncumuz Atiba Hutchinson sakatlığının rehabilitasyon sürecini geçirmek amacıyla Belçika‘nın Antwerp kentine gitmek üzere kamptan ayrılmıştır. Roco açıklaması Siyah-beyazlı kulüp Eibar maçında sakatlanan Roco'nun son durumu ile ilgili şu bilgiyi verdi: "Eibar ile oynadığımız hazırlık karşılaşmasının ikinci yarısında sol bacak baldırında (soleus) ağrı hisseden oyuncumuz Enzo Roco ‘nun yapılan muayenesi ve çekilen MR’ı sonrasında grade 2 kas yaralanması tespit edişmiş olup, tedavisine başlanmıştır."

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