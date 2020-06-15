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Aktüel

Sakarya'nın Karasu, Karaali ve Kaynarca sahillerinde cankurtaran ekipleri göreve başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 17:23:41 -
Sakarya'nın Karasu, Karaali ve Kaynarca sahillerinde cankurtaran ekipleri göreve başladı

SAKARYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreciyle halka hizmet vermeye başlayan Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde cankurtaran ekipleri işbaşı yaptı.

Sakarya'nın dünyaya açılan penceresi olan ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Karasu ilçesindeki Sahil Park ve 32 Evler plajlarında vatandaşlar denize girmeye başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde 87 kilometrelik sahil şeridinde hizmet verecek cankurtaran ekipleri 61 personel, 37 cankurtaran kulesi, 7 jetski ve 2 zodyak bot ile vatandaşların güvenliğini sağlayacak.

Cankurtaran ekipleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde yaklaşık 4 ay boyunca 09.00-20.00 saatlerinde vatandaşların güvenliğini sağlamak adına görev başında olacak.

Kaynarca'da 4, Karasu'da 40, Kocaali'de 17 olmak üzere 61 cankurtaran olası boğulma vakalarına karşı müdahaleye hazır bulunuyor.

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