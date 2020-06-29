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Ekonomi

Sakarya’dan 68 bin 555 taşıt ihraç edildi

Otomotiv ihracatında yedinci sırada yer alan Sakarya'da yılın ilk 5 ayında üretilen 81 bin 410 aracın 68 bin 555'i yurt dışına satıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 10:55:00 -
Sakarya’dan 68 bin 555 taşıt ihraç edildi

Sakarya’da ilk 5 ayda üretilen 81 bin 410 aracın 68 bin 555’i yurt dışına satıldı. İhracatta 7. sırada yer alan şehirden ocak-mayıs aylarında143 ülke ve 8 serbest bölgeye 1 milyar 523 milyon 226 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Sakarya’da 71 bin 478 otomobil, 44 kamyonet, 160 otobüs, 272 midibüs, 9 bin 456 traktör olmak üzere toplam 81 bin 410 araç üretildi. Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası, yılın ilk 5 aylık döneminde toplamda 71 bin 478 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modelleri üretti, bunun yüzde 89,3’üne denk gelen 63 bin 905’ini ihraç etti.

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