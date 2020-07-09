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Siyaset

Sakarya'daki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Soylu, havai fişeklerdeki fitilleri göstererek patlamaya ilişkin detay verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 14:50:00 - 2020-07-09 14:59:38
Sakarya'daki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'le Sakarya'daki patlamanın yaşandığı bölgeye geldi.

Soylu ve Çetin, alan üzerinde helikopterle incelemelerde bulundu.

Daha sonra helikopterden inerek patlamanın meydana geldiği bölgeye geçen Bakan Soylu ve Orgeneral Çetin'in incelemelerine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile öteki ilgililer eşlik etti.

Soylu'dan ilk açıklama

Bakan Soylu:

Nereye taşınabileceği konusunda bir iki alternatif ortaya konuldu. Yaklaşık 15 tonluk patlayıcı geçtiğimiz haftadan itibaren, hem buradan farklı bir noktaya hem buraya taşınmaya başladı.

Bu patlamanın başında, jandarmamıza bağlı patlayıcı madde imha timimiz var, başında da bir komutanımız var.
Onların sevk ve idaresinde bir patlatma işlemi gerçekleşti.

15 tonluk bir patlatma işlemi gerçekleşti. Son 1 - 1,5 tonluk bir patlayıcı varken bu olay, hepimizi üzen bu olay başımıza geldi.

Bunlara fitil deniyor. Patlayıcıların fitilleri. Bunları buraya patlatmak için getirdiler. Yaklaşık işte bunlar genelde, orada da soğutuluyorlar, burada da genelde hem itfaiye olur, genel usüle göre ambulans olur. Buna yönelik usülle birlikte mühimmatlar imha edilirler.

Şimdi buraya getirip, tam boşaltma esnasında neden olduğunu yapılacak adli ve idari soruşturmada anlayacağı bir patlama meydana geldi.

Maalesef bu patlamada ikisi patlayıcı madde imha timinden olan, biri Ankara'dan biri de İstanbul'dan buraya görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız şehit oldular.
Birisi de alanın güvenliğini sağlamakla görevli olan jandarma personelimiz şehit oldu.

Aracın şoförü şu an ağır yaralı, hastanede. Ameliyatta olduğu bilgisini aldık.

Yine Kocaeli'nde hastaneye sevk edilen bir jandarmamız var. Yine aynı zamanda kaburgasında hafif bir ağrı olan, patlamadan mütevellit bir ağrı olduğunu bildiğimiz bir personelimiz var.

Hastanelerde 11 jandarma personelimiz var ve bir de şoför arkadaşımız var.

Üç arkadaşımız dışında diğerlerinde hayati tehlikesi veya bir sıkıntı yok. Hayati tehlikesi olan bir tek kamyon şoförümüz var. Ona da şifalar diliyoruz.

Hem bu konuyla ilgili, hem adli idari soruşturma devam ediyor.

Bizim bu konuyla ilgili emniyet,mülkiye müfettişlerimiz biraz sonra alana intikal ederler. Savcılarımız zaten meseleyi araştırıyorlar."

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Yorumlar

serdar-1.

bu taşınma işini niye Askerlerimize yaptırıldı?Fabrikanın sahibi niye baskı yapılarak tutuklatıldı? 
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Horasanlı

bilirkişi olayı çözdü şimdi içimiz rahatladı .
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