Sakarya'daki patlamada yaralanan adamın görüntüleri patlamanın şiddetini gözler önüne serdi

Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasından sonra ortaya çıkan yaralı vatandaşımızın bu görüntüleri durumun ne kadar kötü olduğunu gözler önüne serdi. Oradaki bir vatandaşımız tarafından çekilen bu görüntülerde yaralı işçinin yüzü kanlar içinde ve ağır yanmış durumda bulundu. Yaralı işçi ise etrafını göremediğinden ayaklarıyla adeta "ben buradayım" diyor.