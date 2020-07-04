Sakarya'daki patlamada yaralanan adamın görüntüleri patlamanın şiddetini gözler önüne serdi
Dün öğlen saatlerinde Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan bir kişi cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi. Çekilen bu görüntülerin devamında ise fabrika binasındaki yemekhanenin patlama etkisi ile paramparça olduğu ve her tarafın kan içinde kaldığı görülüyor.
Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasından sonra ortaya çıkan yaralı vatandaşımızın bu görüntüleri durumun ne kadar kötü olduğunu gözler önüne serdi. Oradaki bir vatandaşımız tarafından çekilen bu görüntülerde yaralı işçinin yüzü kanlar içinde ve ağır yanmış durumda bulundu. Yaralı işçi ise etrafını göremediğinden ayaklarıyla adeta "ben buradayım" diyor.